Трамп считает, что американцам следует вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса

Американцам следует вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

"Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", — сказал американский лидер.

По его словам, люди умирают от вируса, при этом еще больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии. Трамп убежден в том, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы". Он отметил, что люди не желают быть запертыми в доме или в квартире.

Накануне Трамп анонсировал отмену введенных из-за коронавируса ограничений. По его словам, на следующей неделе власти США намерены принять решение о том, когда возобновится работа предприятий в условиях вспышки нового коронавируса. Американский лидер заверил, что вскоре Америка будет открыта для бизнеса. По словам Трампа, это случится намного раньше, чем через три или четыре месяца. Он также выразил надежду, что закрытые из-за распространения вируса предприятия возобновят работу к 12 апреля.

На прошлой неделе власти США рекомендовали гражданам воздерживаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости в течение 15 дней.

По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в США зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 677 человек. Общее число жертв превысило 18 тыс. человек.