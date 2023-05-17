Британская The Guardian приводит интереснейшие результаты исследования, проведенного Бристольским университетом относительно гиг-экономики.

Напомним, гиг-экономика — это разновидность фриланса, которая получила особую популярность в связи с развитием цифровых платформ, соединяющих заказчиков и исполнителей. К явлениям гиг-экономики можно отнести службы доставки еды и вызова такси, например Uber.

В либеральной парадигме – это высшая степень свободы наемного работника.

Как выяснилось в ходе исследования, сотрудники, занятые в подобных компаниях, жалуются, помимо несправедливой оплаты труда, на рисковый характер работы и отсутствие какой-либо поддержки со стороны работодателей.

52% работников, задействованных в гиг-экономике, зарабатывают в среднем 8,97 фунтов в час, что на 53 пенса меньше минимальной заработной платы.

При этом 75% опрошенных признались, что переживают за свое здоровье и безопасность на работе.

40% опрошенных опасаются, что в ближайший год могут потерять возможность зарабатывать на цифровых платформах.

Отвечая на вопрос, что могло бы улучшить их положение, респонденты чаще всего наивно говорили о минимальной ставке заработной платы, оплачиваемых отпусках и больничных, а также защите от несправедливого увольнения.





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