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Разом із уламками батискафу "Титан" знайдено людські останки

Категорія: Новини / Видео

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Как сообщается, со дна были подняты носовой обтекатель батискафа, части его корпуса и хвостовой части. Найденные внутри останки идентифицируют.

Вместе с обломками батискафа "Титан" были найдены, предположительно, останки погибших при его крушении. Об этом сообщила Береговая охрана США.

Накануне их доставили в порт канадского города Сент-Джонс. Сейчас морские работы завершены.

Как сообщается, со дна Атлантики были подняты носовой обтекатель батискафа, элементы его корпуса и хвостовой части.

Батискаф отправился в экспедицию к затонувшему "Титанику" 18 июня, позже с ним была потеряна связь.

22 июня было объявлено, что все 5 человек, находившиеся на борту, считаются погибшими. На следующий день обломки "Титана" были обнаружены.





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