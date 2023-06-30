В Одессе на побережье Черного моря обнаруживают яйца гельминтов и холероподобные вибрионы, однако люди продолжают купаться.
Об этом на брифинге заявил директор департамента экологии и природных ресурсов областной военной администрации Павел Буланович.
Он отметил, что в первые дни после подрыва Каховской ГЭС ситуация в Черном море возле Одесской области развивалась крайне стремительно – пресные загрязненные воды из Днепра оказались в акватории уже 8 июня. Примерно через неделю они добрались к устью Дуная. По словам Булановича, на сегодня речь идет примерно о 7 тыс. кв. км загрязненной воды в акватории северо-западного региона Черного моря.
"Сейчас беспокойство вызывает микробиологическое состояние морской воды, поскольку в ней обнаружены холероподобные вибрионы, которые вызывают острые кишечные заболевания", - отметил чиновник.
Он также добавил, что в районе Одесского порта, пляжа "Аркадия" и города Черноморск обнаружены яйца гельминтов, в частности, аскариды.
Отдельная проблема – цветение Черного моря, которое сейчас имеет зеленый цвет, это связано с большим количеством сине-зеленых водорослей. Они очень интенсивно размножаются из-за попадания в море пресной воды и высокой температуры окружающей среды.
Он отметил, что в краткосрочной перспективе видит ухудшение состояния воды в Черном море – в связи с цветением, отмиранием этих водорослей, уменьшением кислорода в воде и тому подобное. То есть, это лето в плане курортного сезона – очень опасное. В то же время чиновник добавил, что с 14 июня прекращен сброс в море сточных вод, которые "перерабатывает" водоканал, их "направлено" в Хаджибейский лиман, что значительно улучшило биохимическое состояние морской воды – то есть, удалось избежать дополнительного опреснения моря. Также Буланович рассказал о биохимическом состоянии морской воды, которое, по его данным, выравнивается. На сегодня есть превышение вдвое по зависшим веществам (мусору) на пляже "Ланжерон". Также повысилась соленость примерно до 12 промилле – до минимального допустимого показателя.