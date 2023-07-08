В ближайший уик-энд, в отсутствие европейских футбольных топ-чемпионатов, где продолжается летнее межсезонье, болельщики смогут насладиться матчами самого престижного в мире тенниса Уимблдонского турнира, а также гонками популярной американской серии NASCAR.
Также состоятся решающие матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу, где в финал соревнований квалифицируются сразу четыре национальные сборные - победители четвертьфиналов.
Vesti.ua подготовили традиционный список всех основных спортивных соревнований выходных - гид по телетрансляциям.
Теннис
07.07
15:00 Уимблдонский турнир Setanta sports +
15:30 Уимблдонский турнир Setanta sports
08.07
15:00 Уимблдонский турнир Setanta sports +
15:30 Уимблдонский турнир Setanta sports
Автоспорт
10.07
02:00 NASCAR. Этап 19. Quaker State 400 available at Walmart. Setanta sports +
Смешанные единоборства
09.07
05:00 Александр Волкановски - Яир Родригес. UFC 290 в Лас-Вегасе, США. Setanta sports +
Пляжный футбол
08.07
15:15 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1
16:30 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1
17:45 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1
19:00 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1
09.07
15:15 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1
16:30 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1
17:45 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1
19:00 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1
Силовой спорт
08.07
12:00 Стронгмен. Кубок Украины в Киеве, XSport
Баскетбол 3х3
08.07
17:00 Чемпионат Украины. Этап 2 в Киеве.