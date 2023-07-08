В уик-энд любителей спорта ждут очередные баталии на Уимблдоне и гонка серии NASCAR

В ближайший уик-энд, в отсутствие европейских футбольных топ-чемпионатов, где продолжается летнее межсезонье, болельщики смогут насладиться матчами самого престижного в мире тенниса Уимблдонского турнира, а также гонками популярной американской серии NASCAR.

Также состоятся решающие матчи плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу, где в финал соревнований квалифицируются сразу четыре национальные сборные - победители четвертьфиналов.

Vesti.ua подготовили традиционный список всех основных спортивных соревнований выходных - гид по телетрансляциям.

Теннис

07.07

15:00 Уимблдонский турнир Setanta sports +

15:30 Уимблдонский турнир Setanta sports

08.07

15:00 Уимблдонский турнир Setanta sports +

15:30 Уимблдонский турнир Setanta sports

Автоспорт

10.07

02:00 NASCAR. Этап 19. Quaker State 400 available at Walmart. Setanta sports +

Смешанные единоборства

09.07

05:00 Александр Волкановски - Яир Родригес. UFC 290 в Лас-Вегасе, США. Setanta sports +

Пляжный футбол

08.07

15:15 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1

16:30 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1

17:45 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1

19:00 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Плей-офф за 9-16-е места. Sport 1

09.07

15:15 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1

16:30 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1

17:45 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1

19:00 Чемпионат мира - 2023. Отборочный турнир. Четвертьфинал. Sport 1

Силовой спорт

08.07

12:00 Стронгмен. Кубок Украины в Киеве, XSport

Баскетбол 3х3

08.07

17:00 Чемпионат Украины. Этап 2 в Киеве.