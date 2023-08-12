У бібліотеці ім. Франка вшановували Юрія Работіна

У бібліотеці ім. Франка у День молоді України вшановували голову одеської журналістики, іменинника Юрія Анатолійовича Работіна! Поздоровити іменинника прийшли колеги-журналісти, митці, діячи науки і культури нашого міста.

А Інна Іщук присвятила Юрієві Анатолійовичу такі строки:

Он объездил много стран!

И сегодня капитан

Журналистики Одесской

Справедливой, гордой, резкой,

С человеческим лицом!

И ваш офис – нам как дом,

Где найдем всегда подмогу,

И продумаем дорогу

К новым целям и высотам,

Поэтическим полетам.

И ударною статьей

Путь осветим боевой.

Он корабль ведет по курсу

И во всех делах он в курсе,

Конкурс общий собирает,

Всех вниманьем обнимает.

Он любую примет тему

Сразу разрешит проблему.

У него чудесный дар,

Хорошо держать удар.

Каждый день он на работе

Легендарный наш Работин!

Знает жизни светлой вкус

Так держать вам этот курс!