У бібліотеці ім. Франка вшановували Юрія Работіна

У бібліотеці ім. Франка у День молоді України вшановували голову одеської журналістики, іменинника Юрія Анатолійовича Работіна! Поздоровити іменинника прийшли колеги-журналісти, митці, діячи науки і культури нашого міста.
А Інна Іщук присвятила Юрієві Анатолійовичу такі строки:
Он объездил много стран!
И сегодня капитан
Журналистики Одесской
Справедливой, гордой, резкой,
С человеческим лицом!
И ваш офис – нам как дом,
Где найдем всегда подмогу,
И продумаем дорогу
К новым целям и высотам,
Поэтическим полетам.
И ударною статьей
Путь осветим боевой.
Он корабль ведет по курсу
И во всех делах он в курсе,
Конкурс общий собирает,
Всех вниманьем обнимает.
Он любую примет тему
Сразу разрешит проблему.
У него чудесный дар,
Хорошо держать удар.
Каждый день он на работе
Легендарный наш Работин!
Знает жизни светлой вкус
Так держать вам этот курс!