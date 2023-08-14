Интервью с Фикретом Шабановым:

00:00 начало. 2:15 Схемы с Западным оружием. Зеленского склоняют к миру 4:05 Зачем США нужно перемирие 6:00 Во ВТОРОМ ТАЙМЕ передела мира! 9:15 Китай использует Россию в борьбе с Западом 11:25 Точки передела мира ОПРЕДЕЛЕНЫ 12:15 Встреча Си Цзиньпина и Байдена 13:05 Принуждение через эскалацию. 14:00 Зачем США Россия? 16:55 Шойгу на Новой Земле. Ядерная и водородная бомба 18:40 Доктрина Великобритании. Блок 5-ти 20:05 Контроль Черного Моря до 2030 года 21:30 Система контроля портов Украины. 22:11 Цель Китая в Украинских Шахматах 23:40 План на случай проигрыша Украины есть. 25:20 Почему не работает сценарий победы Украины? 27:30 США влияют на власти Украины и России. Народы СТРАДАЮТ 29:30 Фашизм Данилова 31:25 США направляют... ВПК Украины - НЕ НУЖНО ЗАПАДУ 32:50 Украинская власть встроена в ПРОИГРЫВАЮЩУЮ силу 34:25 Ватикан публично нечего делить 37:10 Революция ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ компаний. Новая буржуазия 39:30 Дробление Ватикана. Отключение ЦЕРКВЕЙ 42:45 Драма Киево-Печерской Лавры и раздел Украины 45:40 Почему мусульмане - ХОЛОДНО относятся? Православие и Ислам. 48:40 17 число июля - впереди? 51:20 Ядерный фактор СОГЛАСОВАН! ЗАЭС 53:35 Черного и Белого у США НЕТ! 55:33 Игра Путина. ДВИЖЕНИЕ на Юг. 58:05 Большая Ближневосточная война 58:55 Врага нужно УВАЖАТЬ! Путин - злой, но ГЕНИЙ 1:01:40 Китай недоволен. Россия заменила импорт. 1:03:45 Вагнер в Польше. Кремль ВСЕ устраивает 1:05:40 Лукашенко на нескольких стульях 1:06:40 След Британии в ЧВК Вагнер 1:08:40 Бой Маска и Цукерберга 1:11:00 Акционеры ФРС и Мировое правительство 1:12:05 ЧЕТЫРЕ направления человечества 1:14:00 Новые Бюро Госдепа