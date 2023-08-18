Одеські крафтярі презентували проект вино Перемоги"

У прес-центрі Національної спілки журналістів України відбулась зустріч з крафтярями, засновниками проекту "Вино Перемоги".

З перших тижнів повномасштабної російської агресії у одеських крафтярів виникла ідея розпочати проект "Вино Перемоги". Вони як більшість українців працюють, підтримують ЗСУ і волонтерський рух, створюють прихистки для біженців а дехто вже став до лав захисників України. Але проявити себе на професійному тлі було справою честі. Так виник проект "Вино Перемоги". Виник завдяки одеським крафтярам, які створюють вина і продукти бездоганної якості у найважчі часи для рідної країни. А ще є намір зробити впізнаваними назви кращих малих і крафтових виноробень і сироварень краю. Ось вони - учасники і герої проекту. Юрій Греков - виноробня VINOPION; Олександр Яровий - Миронівські вина; Федір Тельпіс та Олександр Василик - виноробня Kyrnychky; родина Паларієвих - Frumushika-Nova; Єдуард Городецький - Му Wine; родина Тінтулових - Villa Tinta; винороб Валерій Петров - V.Petrov; винороб Валерій Фестишин і ізмаїльська VINARIA під проводом Ірини Польшакової; виноробня Старий Манзир; виноробня ODESOS; Європейська сироварня під проводом Ростислава Зіновського та Наталії Корнюшенко, сироварня "Щедра околиця" родини Курдових, сироварня "Ліхтенфельд" родини Доброжанських, сироварня "Коза-За" Майї Сокирко та Сергія Садового, екоферма "Равлики Бесарабії“ родини Ширенкових.

Більше року тривали 12 попередніх дегустацій та 2 півфінали (У СЛІПУ!). І ось 5 серпня відбувся фінал, до якого були обрані 8 кращих з кращих зразків дегустаційного конкурсу "Вино Перемоги" від малих і крафтових виноробень Одещини. Щоб нагороди і знайомі назви не вплинули на остаточні рішення, фінал теж проводили у сліпу.

Одеські "народні дегустатори" обирати вміють, адже всі обранці до фіналу вже відзначалися медалями від срібла до платини на поважних дегустаційних конкурсах.

Гастрономічні пари до кожного зразка на відповідальних етапах фіналу і півфіналів складали спеціально підібрані благородні сири від Європейської сироварні.

Перше місце серед білих вин і почесне звання Вино Перемоги під час сліпої дегустації отримав Мускат сухий від виноробні Кирнички, перше місце і звання Вино Перемоги серед ігристих вин у Ігристого рожевого від виноробні Му Wine, перше місце і звання Вино Перемоги серед сухих червоних вин у Одеського чорного від виноробні Вілла Тінта. По найбільшій кількості балів в абсолютній першості передував Мускат сухий від Кирничок. Поздоровляємо переможців і всіх учасників конкурсу з досягненням найголовнішого - визнання споживача! Культурною родзинкою творчого заходу був виступ до якого увійшли поетичні та пісенні твори у виконанні Анатолія Себова. Анатолій порадував присутніх своїм одеським репертуаром.