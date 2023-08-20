



755 просмотров 19 авг. 2023 г.

1:59 - 19-го августа Православная Церковь отмечает праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение воспринимается Церковью как особое откровение о Божественной природе Иисуса Христа. Христос предстал перед ближайшими учениками в Божественной славе – настолько, насколько они могли воспринять. В нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора в праздничный день народ Божий молился вместе со своим архипастырем Высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским.

Вы можете принять участие в сохранении святыни – Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы – перечислив средства по реквизитам ниже. https://eparhiya.od.ua/donate физические лица - клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда 5169330521251063 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA IBAN563052990000026001044912781 (карта 5169330521251063) (валюта ГРН) UA 85 305299 00000 26006034914299 USD (доллары США) UA 02 305299 00000 26005044925451 EUR (евро) UA 62 305299 00000 26004044925957 PLN (польские злотые) В ЮГ ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 С пометкой НА ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820

6:03 - 17-го августа, в девятую годовщину интронизации Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в храме в честь преподобного Агапита Печерского Свято–Успенской Киево–Печерской лавры Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский сослужил Предстоятелю за литургией. 9:07 - В понедельник, 14-го августа, Святая Православная Церковь вспоминала день, называемый Изнесение, т.е. Происхождение, Честных Древ Животворящего Креста Господня. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы в сослужении духовенства города. 11:21 - 13-го августа, в связи с четвертой годовщиной со дня смерти почетного гражданина Одессы и Одесской области, выдающегося государственного и общественного деятеля, известного мецената и благотворителя Владимира Филипчука, архиепископ Арцизский Виктор возглавил заупокойную Божественную литургию в храме равноапостольного великого князя Владимира и мученицы Людмилы Чешской. 12:27 - Вечером 11-го августа в Успенском храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря архиепископ Арцизский Виктор совершил постриг инока Григория и послушника Александра в монашество с именами Исаак и Спиридон. 13:14 - Прощение и чистота сердца - две добродетели, которые неразрывно связаны, и одна, является причиной для другой. Чистота сердца - труднейшая задача для христианина. Чистота сердца - это более, чем свобода от проступков, более, чем совокупность добродетелей, это перерождение самого характера человеческого, свобода сердца от дурных наклонностей и мыслей, полнота стремлений к высокому и прекрасному. Сердце человеческое - это чудный дом, сотворенный Богом. Тот, кто создал сердце, вправе поселиться в нем. Но Он не хочет получить доступ насильственно и обращается к человеку с трогательной просьбой: Сыне, Даждь Ми сердце твое. - Се, стою у двери и стучу, Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр.3:20). Господь овладевает сердцем человека, входит в крепость души не хитростью и насилием, но лишь тогда, когда Ему добровольно приносят ключи от крепости. Только добровольные действия могут быть похвальными и добрыми. Невольная любовь и доверие - невозможны, а невольное повиновение не заслуживает и названия повиновения. Принять Христа в свое сердце или отдать сердце Богу – значит, подчинить все личное и мирское общему и духовному. Главная причина привязанности сердца ко всему тленному и непрочному - незнание высших радостей и высшей красоты. Без солнца и свеча мила. Пока люди не научились возделывать пшеницу, они довольствовались желудями. Как может взвесить духовные радости и телесные тот, кто знает только телесные? На одной чаше весов лежит вечность с бесконечной радостью, восторгом и миром, на другой - золото или почет. Эти ценности столь различны, как гора и камешек. Но весы могут быть настолько неверны, что камешек перетянет гору. Однако кто познакомился на опыте с духовными радостями, то знает им цену. Для него мирская роскошь и величие - детские игрушки. Для него одна минута со Христом дороже целой ночи на придворном балу. Вкусите и видите, яко благ Господь. А что душа человеческая без Господа? То же, что мир без солнца. Все светильники не заменят солнца, хотя бы зажжены были горы воска. Если Господь откажет в утешении, то ни богатство, ни честь, ни власть не рассеют душевного мрака.