00:00 Циничный удар по Центру Чернигова

2:03 Путину для ракетных ударов повода не надо

3:40 Организаторы должны быть наказаны

5:29 Путину и Байдену нужна ЗАМОРОЗКА войны

7:07 Договоренности будут кулуарными!

8:40 Военных объектов по сути в Украине не осталось

10:30 Заявление Марка Милли. Ходжес потерял веру

14:00 Реалии хуже, чем были год назад! Вина Украины

16:50 Байден дал СТРАШНЫЙ посыл, что ВСЕ ЭТО ради Китая

20:00 Как вернуть территории без поддержки США?

20:45 Оценка наступления ВСУ

23:40 Все зависит от ОЖИДАНИЙ

27:00 Генералы поменяли тактику

29:00 Сценарий прорыва и переговоров

30:40 Подробности от СБУ совпали с новым траншем помощи Байдена

34:45 Задача показать максимально неадекватных украинцев

39:40 Боррель о перспективах Украины в ЕС

42:30 Вопрос вступления в НАТО закрыт навсегда

45:30 Цинизм в том, что официально от территорий НЕ откажутся

48:20 Заморозка АКТИВНО продвигается

53:25 Выставка дронов в Чернигове

55:10 После заморозки

57:00 Им надо Украину ДОБИТЬ! Олигархи

1:02:00 Путин собрался показывать НИЩУЮ Украину

1:04:00 Украина - буфер, а не витрина

1:07:40 Путину РАЗРЕШИЛИ на Западе воевать

1:11:00 Оружие для Украины

1:13:20 Заморозка ТАБУ

1:17:35 Зеленский ХОЧЕТ спрыгнуть

1:22:00 Фактор Ермака