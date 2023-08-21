00:00 Циничный удар по Центру Чернигова
2:03 Путину для ракетных ударов повода не надо
3:40 Организаторы должны быть наказаны
5:29 Путину и Байдену нужна ЗАМОРОЗКА войны
7:07 Договоренности будут кулуарными!
8:40 Военных объектов по сути в Украине не осталось
10:30 Заявление Марка Милли. Ходжес потерял веру
14:00 Реалии хуже, чем были год назад! Вина Украины
16:50 Байден дал СТРАШНЫЙ посыл, что ВСЕ ЭТО ради Китая
20:00 Как вернуть территории без поддержки США?
20:45 Оценка наступления ВСУ
23:40 Все зависит от ОЖИДАНИЙ
27:00 Генералы поменяли тактику
29:00 Сценарий прорыва и переговоров
30:40 Подробности от СБУ совпали с новым траншем помощи Байдена
34:45 Задача показать максимально неадекватных украинцев
39:40 Боррель о перспективах Украины в ЕС
42:30 Вопрос вступления в НАТО закрыт навсегда
45:30 Цинизм в том, что официально от территорий НЕ откажутся
48:20 Заморозка АКТИВНО продвигается
53:25 Выставка дронов в Чернигове
55:10 После заморозки
57:00 Им надо Украину ДОБИТЬ! Олигархи
1:02:00 Путин собрался показывать НИЩУЮ Украину
1:04:00 Украина - буфер, а не витрина
1:07:40 Путину РАЗРЕШИЛИ на Западе воевать
1:11:00 Оружие для Украины
1:13:20 Заморозка ТАБУ
1:17:35 Зеленский ХОЧЕТ спрыгнуть
1:22:00 Фактор Ермака