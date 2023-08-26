В Одесі з успіхом пройшов концерт - презентація дитячої збірки «Музика кіно для юних скрипалів». Захід відбувся 25 серпня 2023 року в концертному залі Благодійного фонду "Майбутнє" (Будинок з Янголом) вул. Пушкінська, 51.

В програмі пролунали аранжування із улюблених кіно та мультфільмів у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів, викладачів ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського - авторки збірки Наталі Мазепи (скрипка) та Марії Ковальової (рояль).

«За тринадцять років педагогічної практики я переконалась, що займаюсь саме тією сферою музичної діяльності; яка найбільше відповідає моїй творчій уяві. Навчання дітей грі на скрипці, і — це безперервний творчий процес, що надає викладачу безмежні можливості для професійного розвитку та самовдосконалення. Саме учні мотивують мене на пошук нових методів та прийомів навчання, що е необхідною умовою для розвитку їхнього творчого потенціалу. Щиро бажаю отримати задоволення від музикування», - розповідає Наталя Мазепа.

Одним із вдалих експериментів виявилась адаптація улюблених мелодій із кіно та мультфільмів для скрипалів початкового ми середнього рівня володіння інструментом. Завдяки цікавому Музичному матеріалу учні матимуть можливість не тільки втілювати в життя сучасні популярні художні образи, а й опановувати нові технічні прийоми гри на скрипці.

«Музика кіно для юних скрипалів» - це збірка п’єс з улюблених кіно та мультфільмів для учнів мистецьких шкіл та музичних ліцеїв України: партія скрипки. Збірка рекомендована до друку методичною радою КУ «Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури та мистецтва». Щиро бажаю отримати задоволення від музикування», - закликає Наталя Мазепа.

Збірка п’єс з улюблених кіно та мультфільмів для учнів мистецьких шкіл та музичних ліцеїв України. Складається із партії скрипки та клавіру, містить біографічні дані про композиторів, список музичних термінів та методичні вказівки.

Інформаційним спонсором заходу став Фестиваль студентського кіно «Перший крок».