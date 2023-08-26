В Одесі з успіхом пройшов концерт - презентація дитячої збірки «Музика кіно для юних скрипалів». Захід відбувся 25 серпня 2023 року в концертному залі Благодійного фонду "Майбутнє" (Будинок з Янголом) вул. Пушкінська, 51.
В програмі пролунали аранжування із улюблених кіно та мультфільмів у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів, викладачів ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського - авторки збірки Наталі Мазепи (скрипка) та Марії Ковальової (рояль).
Одним із вдалих експериментів виявилась адаптація улюблених мелодій із кіно та мультфільмів для скрипалів початкового ми середнього рівня володіння інструментом. Завдяки цікавому Музичному матеріалу учні матимуть можливість не тільки втілювати в життя сучасні популярні художні образи, а й опановувати нові технічні прийоми гри на скрипці.
Збірка п’єс з улюблених кіно та мультфільмів для учнів мистецьких шкіл та музичних ліцеїв України. Складається із партії скрипки та клавіру, містить біографічні дані про композиторів, список музичних термінів та методичні вказівки.
Інформаційним спонсором заходу став Фестиваль студентського кіно «Перший крок».