В Одесі відбувся Фестиваль «Таланти України"

Літній театр одеського Міського саду став майданчиком для проведення фестивалю «Таланти України». Фоном головного шоу розгорнувся цікавий ярмарок майстрів, у тіні дерев можна безкоштовно пограти у цікаві та рухливі ігри.

На фестивалі – аншлаг: можливість продемонструвати свої таланти отримали одесити та гості міста різного віку, у тому числі і зовсім маленькі. Одеський фестиваль стартував, незважаючи на війну та спеку, 18 червня об 11:00 і триватиме до 20:00 (до речи, вхід – безкоштовний). Весь цей час гості мали змогу насолоджуватись творчістю дитячих міських колективів. Глядачі побачили виступи відомих дитячих танцювальних та музичних колективів, а також вихованців центрів творчості.

У програмі є і зіркові гості святкового заходу. Це солісти військового хору та Народна артистка України, оперна співачка Віра Ревенко. Окрім того, пройшли покази колекцій відомих українських дизайнерів. Серед гостей розіграно призи.

Фестиваль «Таланти України» зібрав разом всіх, хто бажає подивитись один одному в очі та надихнутися силою та емоціями для подальшої боротьби та якнайшвидшої перемоги. Розпочався захід з привітання організатора фестивалю «Таланти України» Олександра Козира, генерального продюсера медіа-холдингу «Козир Діджитал», Заслуженого журналіста України, Кавалера орденів За заслуги ІІІ та ІІ ступенів, засновника благодійного фонду імені Олександра Жолобова.

«Ми присвятили наш захід до шести річчя заснування Благодійного Фонду імені Олександра Жолобова. Благодійний Фонд був створений журналістами та друзями на згадку про талановиту людину, нашого друга Олександра Жолобова, який був автором багатьох успішних телевізійних проектів, творчим директором телеканалів «А1» та «Gtv», засновником телеканалу «Здоров'я», художником, талановитим композитором, творцем унікального музичного проекту «AlProZ», а крім цього, просто чуйною, доброю та відкритою людиною. Наша мета - підтримка талановитих дітей.

Ми вважаємо, що кожен з нас, дорослих, повинен прикласти максимум зусиль для створення умов розвитку молоді. Бо це наші майбутні вчені, медики, педагоги та інші дуже потрібні фахівці. І сьогодні на цій сцені виступатиме, дійсно, майбутнє нашої України. Дивіться пряму трансляцію фестивалю в телеграм-каналі «Дежурный по Одессе» та на сторінці в Facebook Благодійного Фонду імені Олександра Жолобова», – підкреслив Олександр Козир.

Розпочався Фестиваль з показу колекції суконь одеської дизайнерки Вікторії Слівченко. CandyKid – це не просто бренд українських суконь, це любов дизайнерки до кожної деталі та взаємна любов з діамантами, котрі сяють на сцені, і від них не можливо відвести погляд. CandyKid – це любов з першого погляду, це настрій, емоції та найкращі спогади. Кожна колекція – це витонченість та неперевершені діаманти. Незабутні враження у глядачів залишили виступи ансамблю танцю «Дитинство» та «Сузір’я» Одеського міського центру хореографічного мистецтва, художній керівник – Заслужений працівник культури України Юхим Коган.

Центр творчості «NEWTONE» представив на суд глядачів пісні своїх вихованців, це були: Дерменджи Алена з «Stones» та «Заборонене», Ключник Владислава з «Буревіями» та «ВотСап», Дикенштейн Юлия з «Тримай» та «Diamonds». Як тільки дівчатка відспівали, на сцені з’явилась Коктейльна колекція кутюр’є Kirа Tan, яка сповнена аристократизмом, елегантністю, а іноді, додаванням трохи зухвалих акцентів. Вечірні вбрання з королівського атласу, шифону та французької сітки, виконані з ефектами напівпрозорості, наповнені мерехтливими та оксамитовими оздобленнями, дорогою ручною вишивкою та оригінальним камінням Сваровські.

Колекції бренду були продемонстровані у Князівстві Монако, Королівстві Іспанія та на червоному килимі Канського кінофестивалю вже 3 років поспіль. Світські вечірки, благодійні та випускні бали, дні народження та сценічні виступи, червоні доріжки – ось та стихія, де вбрання від Кіра Тан прикрашатимуть володарку та виділятимуть із натовпу ошатно одягненої публіки. «Сукні від Кіри Тан – дозволь собі королівське!», – наполягає девіз бренду. Колекцію представляє збірна команда моделей MK Model School. А Амелія Єзерова, яка представляє Центр творчості «NEWTONE», заспівала нашу улюблену козацьку старовинну пісню «Ой у лузі червона калина». Далі концертну програму Фестивалю продовжили своєю пісенною творчістю студенти Одеського фахового коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича, факультету народно-пісенного мистецтва. Керівники: Заслужений працівник культури України Козаченко Жанна та Рудий Денис. На сцені ми побачили Дмитра Носова с піснями «Місто весни» та «Біля тополі», дует Дмитра Носова та Валерії Покотіло з піснею «Думи», сама Валерія Покотіло виконала пісні «Тривога», «Цвіте терен», «Знаю я». Юліана Орехова проспівала Журавлі та Човен.

Найгучнішими оплесками глядачі зустріли спеціальну зіркову гостю фестивалю «Таланти України» Народну артистку України, професорку, директорку оперної студії академії музики імені А. В. Нежданової Віру Ревенко. Не менш вразив глядачів своїм бездоганним виконанням Дитячо-юнацький хор «Solo musica» студії педагогічної практики Одеської національної музичної академії імені А .В. Нежданової.

Керівник – Заслужена діячка мистецтв України, завідувачка кафедри хорового диригування, професорка Євгенія Бондар. Концертмейстерка – Людмила Москаленко.

До програми виступу увійшли твори Тараса Петриненко «Господи, помилуй нас» та Макса Барських в обробці Ольги Токар «Буде весна». Знов порадували глядачів своїм виступом ансамбль танцю «Дитинство» та «Сузір’я» Одеського міського центру хореографічного мистецтва, художній керівник – Заслужений працівник культури України Юхим Коган.

Продовжив концерт виступ Лауреатів міжнародних конкурсів Віталія Смирнова та Марії Туткевич. І знов на сцені показ колекції суконь одеської дизайнерки Вікторії Слівченко. Кожна колекція - це любов та неперевершені діаманти…

Глядачі с захватом зустріли Коктейльну колекцію кутюр’є Kirа Tan, яка сповнена аристократизмом, елегантністю, а іноді, з додаванням трохи зухвалих акцентів. Колекцію представила збірна команда моделей MK Model School.

Потім заспівали Алесія Бурма та Кароліна Ткаченко.

І нарешті глядачі побачили довгоочікуваний танець з прапорами «Схід та Захід єдині» у виконанні Зразкового аматорського хореографічного колективу «Слов’яночка» Старокозацької територіальної громади Старокозацького будинку культури, керівники Старченко Поліна та Короткий Олег.

Попри важки часи ми всі з надією дивимося у майбутнє, тому що поруч з нами зростає талановите покоління українців, що дуже скоро стане основою могутності та величі нової відбудованої України!

Саме за право мати наше українське минуле, теперішнє та майбутнє борються наші захисники, повертаючи кожен кілометр окупованих територій. Саме за право жити в незалежній країні працюють всі українці. Бо разом ми незламні. Невичерпні таланти твої, Україна!