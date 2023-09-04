День войны с Россией стоит Украине $100 миллионов. Крупнейшим потребителем этих средств является украинская армия.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Укринформу", передает УНИАН. По его словам, в условиях военного положения страна нуждается в финансовом содержании в целом.

"Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству, всем - от местных руководителей до парламента, правительства, президента, мол, все делают волонтеры. Это не так", - отметил министр.

Глава Минобороны говорит, что на самом деле это делают работающие украинцы, платя налоги. Кроме расходов на армию, деньги нужны и на инфраструктуру, восстановление страны, поддержку социально незащищенных слоев населения.

Резников отметил, что предприниматели жалуются на некомфортность заключения контрактов с Минобороны или с другими государственными институтами, потому что их "сразу начинают беспокоить правоохранительные органы и арестовывать счета", а еще "клепают активисты".

Как отметил министр, Украина в условиях войны смогла наладить и собственное производство того, что необходимо для армии. В частности, украинские разработчики, чьи БПЛА уже прошли испытания по состоянию на сегодня, загружены на 100%. Со временем страна выйдет на приличные показатели по производству беспилотников. Параллельно, понимая важность наличия квалифицированных пилотов, была запущена военная школа операторов FPV-дронов, разведывательных БПЛА и роботизированных платформ.

Сколько Украина тратит на войну

В начале августа в Кабмине заявили, что на поддержку ВСУ и отпор оккупантам Украина тратит около 2 триллионов гривен в год.

Предварительную оценку расходов Минфин делал в марте текущего года. Тогда глава министерства Сергей Марченко информировал, что Украина тратит на военную кампанию около 130 миллиардов гривен в месяц (1,56 триллиона гривен в год).

В первые полгода полномасштабной войны Украина, как информировал глава правительства Денис Шмыгаль, потратила из государственного бюджета почти 1 триллион гривен, из которых около 40% пошли на зарплаты военных и военную технику.