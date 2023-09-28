Президент непризнанного Нагорного Карабаха (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Все органы власти и учреждения НКР, как следует из указа, должны быть распущены, передает Би-Би-Си.

В документе также говорится, что жители могут сами решить, оставаться ли им в Нагорном Карабахе, учитывая «условия реинтеграции, представленные Азербайджанской Республикой».

Решение о роспуске непризнанной республики было принято, исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, передает «Арменпресс» со ссылкой на заявление информационного штаба Нагорного Карабаха.

В тот день Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня на условиях Азербайджана, который потребовал полного разоружения армии непризнанной республики и вывода армянской военной техники и военных из региона.

Власти Азербайджана при этом настаивают, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает. Армяне как в Карабахе, так и в Армении этому не верят. С начала «антитеррористической операции» Азербайджана Нагорный Карабах покинули 65 тысяч армян, сообщает «Арменпресс».

В минувшую среду, 27 сентября, в Лачинском коридоре азербайджанской стороной был задержан бывший государственный министр Нагорного Карабаха, основатель компании «Тройка Диалог», бизнесмен Рубен Варданян. В момент задержания он направлялся в Армению.

Сегодня Баку объявил об аресте бизнесмена. Рубену Варданяну в Азербайджане было предъявлено обвинение по трем статьям УК страны — финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону и незаконное пересечение государственной границы, заявили в спецслужбе Азербайджана.

Армяне покидают Нагорный Карабах. Поток машин в Лачинском коридоре

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области, существовавшей с 1923 года по 1991 год в составе Азербайджанской ССР, но населенную преимущественно этническими армянами. Республику не признало ни одно государство — член ООН.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года.

Помимо различных столкновений, регион пережил два горячих этапа — Первую Карабахскую войну (1992-1994) и Вторую Карабахскую войну (2020).

Последние несколько лет армянские районы Нагорного Карабаха живут по сути в блокаде.

Ситуация начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанская сторона заблокировала Лачинскую дорогу — единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.

Весной прошлого года азербайджанская сторона установила там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической.