«Бібліотеки - це храм, де народжується та зберігається духовність» - тривають культурні заходи до Всеукраїнського дня бібліотек

Вітальний виступ директорки ЦБС для дорослих Наталі Кликової. «Бібліотеки - це храм, де народжується та зберігається духовність» відкрив бібліотечне свято. Пані Наталя відмітила, що останнім часом все більше людей звертається до храму книги щоб знайти опору і спокій, понурившись до джерела культури. Тему сучасної трансформації бібліотечної справи висвітлив в своєму виступі директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Липтуга, на закінчення виступу нагородив співробітників ЦБС для дорослих почесними грамотами. Творча частина заходу складалася з Поетично- музичної святкової композиції від С. Лукіноі, лауреатки премій ім. К. Паустовського, ім. І. Рядченка та заслуженого працівника культури Е. Лукашова, лауреата премії ім. К. Паустовського. Книжкової лотереї, Виступу Анатолія Сєбова зі своїми авторськими піснями. Кульмінацією концертної частини заходу став виступ відомої української співачки NAVKA, вона разом зі своєю командою завітала до Одещини і збирається знімати відеокліп в мальовничих локаціях. Співачка крім виконання нових творів велику увагу приділяє популяризації українських народних (часом забутих) пісень, які зазвучать в її виконанні по-новому і по-сучасному в авторській обробці відомої виконавиці. На заході NAVKA заспівала акапеллою одну із старовинних українських пісень, яка викликала бурхливі оплески від слухачів. В своєму привітанні до присутніх NAVKA розповіла про свої плани зняти мюзикл про сім старовинних козацьких шабель. А ще співачка так надихнулася цією історією, що можливо також напишіть книгу, яку з радістю презентує на форумі «Українська мова – мова єднання». З вітальним словом до присутніх звернулися: Голова обласної організації НСЖУ Юрій Работін, заступник Голови Одеської обласної Ради Миру Володимир Павлюченко, головний редактор «Вечірньої Одеси» Олег Суслов, директорка Музейно-виставкового комплексу ім. В.П. Філатова Юлія Вілхул.

На завершення свята храму книги відбувся Святковий концерт від партнерів ЦБС для дорослих- музичної школи № 1 ім. Е. Гілельса.