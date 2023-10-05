Телеграм: https://t.me/DmitryKorneychuk
00:00 Слёт министров иностранных дел в Киеве
2:40 Путь в ЕС 5:00 Оружие для обороны
7:50 Демо-версия конца
9:30 Бюджет США без Украины
13:00 Жесткий шатаж Байдена
14:50 Мем Илона Маска
19:35 Троллинг Зеленского
22:05 Сценарий принуждения
27:00 Метод кнута и пряника
30:15 Транзит ответственности
31:55 Путина должны ВСЕ уговаривать
35:00 Согласие народа обеспечит КАТАСТРОФА
39:20 Принципиальность Зеленского
40:15 Роль Британии и Лондонского обкома
44:30 Имитация поддержки
48:15 Виноват НЕ ЗАПАД!
51:15 Украинских беженцев выдавливают назад из Европы
58:30 Картинка из Украины
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