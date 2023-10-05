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Сьогодні, 16:00

🇪🇺 Зліт міністрів: Євросоюз готовий заплатити за заморожування війни! – Корнійчук. Байден дотискає Україну

Категорія: Новини / Авторська колонка

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00:00 Слёт министров иностранных дел в Киеве

2:40 Путь в ЕС 5:00 Оружие для обороны

7:50 Демо-версия конца

9:30 Бюджет США без Украины

13:00 Жесткий шатаж Байдена

14:50 Мем Илона Маска

19:35 Троллинг Зеленского

22:05 Сценарий принуждения

27:00 Метод кнута и пряника

30:15 Транзит ответственности

31:55 Путина должны ВСЕ уговаривать

35:00 Согласие народа обеспечит КАТАСТРОФА

39:20 Принципиальность Зеленского

40:15 Роль Британии и Лондонского обкома

44:30 Имитация поддержки

48:15 Виноват НЕ ЗАПАД!

51:15 Украинских беженцев выдавливают назад из Европы

58:30 Картинка из Украины

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