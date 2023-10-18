На Одещині днями проходять зйомки цікавого творчого історико-мистецького проекту на підтримку ЗСУ, - мюзиклу "Меч Єдиності", (автори сценарію NAVKA та Валерій Пузік) який реалізується творчою групою за підтримки громадських організацій зокрема #VeteransHubOdesa та державних установ, таких як Український інститут національної пам'яті Південний відділ, Українського драматичного театру імені Василя Василька, Південноукраїнського педагогічного університету ім. Ушинського та власне ЗСУ.

Режисер Денис Захаров

Багато акторів, сучасні воїни-козаки, які зараз боронять Україну у лавах ЗСУ. Сюжетна лінія, це наша багатовікова боротьба за Волю від давніх часів до сучасної війни за Незалежність України, події розгортаються на Півдні України. Робимо українську історію популярною.