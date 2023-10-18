На Одещині днями проходять зйомки цікавого творчого історико-мистецького проекту на підтримку ЗСУ, - мюзиклу "Меч Єдиності", (автори сценарію NAVKA та Валерій Пузік) який реалізується творчою групою за підтримки громадських організацій зокрема #VeteransHubOdesa та державних установ, таких як Український інститут національної пам'яті Південний відділ, Українського драматичного театру імені Василя Василька, Південноукраїнського педагогічного університету ім. Ушинського та власне ЗСУ.
Багато акторів, сучасні воїни-козаки, які зараз боронять Україну у лавах ЗСУ. Сюжетна лінія, це наша багатовікова боротьба за Волю від давніх часів до сучасної війни за Незалежність України, події розгортаються на Півдні України. Робимо українську історію популярною.