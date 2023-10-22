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Учора, 18:00

Кривава ГУМА Байдена! Ситник: Нетаньяху перетворюють на ТУРЧИНОВА! Втеча в долар. Дзеркало Росії

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Интервью с Евгением Сытником

00:00 Провал Запада в Израиле

2:15 Израильская Турчиновщина

4:25 Обращение Байдена.

6:15 Госдолг Америки КОЛОССАЛЬНО растет

10:15 Бегство в доллар

12:50 Денег для Украины хватит

14:25 История Первой мировой повторяется 16:10 Союз России и Германии

18:40 Расклад мировой войны

21:00 Байден потокает Путину

22:20 Тоталитарный путь пораженчества

23:30 Победа в Украине Россию не убережет

25:40 Столкновение империй

29:10 Британское содружество

31:30 Дробилка империй. Роль Украины

35:10 Постордынское пространство

39:50 Цели в войне

42:25 Чехословакия и Югославия

44:15 Зеркало России

47:30 Повестка-наказание




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