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Интервью с Евгением Сытником
00:00 Провал Запада в Израиле
2:15 Израильская Турчиновщина
4:25 Обращение Байдена.
6:15 Госдолг Америки КОЛОССАЛЬНО растет
10:15 Бегство в доллар
12:50 Денег для Украины хватит
14:25 История Первой мировой повторяется 16:10 Союз России и Германии
18:40 Расклад мировой войны
21:00 Байден потокает Путину
22:20 Тоталитарный путь пораженчества
23:30 Победа в Украине Россию не убережет
25:40 Столкновение империй
29:10 Британское содружество
31:30 Дробилка империй. Роль Украины
35:10 Постордынское пространство
39:50 Цели в войне
42:25 Чехословакия и Югославия
44:15 Зеркало России
47:30 Повестка-наказание