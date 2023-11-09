00:00 Продление военного положения и выборы
2:31 Страшилка для украинцев
4:00 Кулуарные переговоры
4:52 Статья Залужного - часть СЦЕНАРИЯ
6:53 Маневр Ющенко в исполнении Зеленского
8:50 Последний рыцарь
10:05 Зеленский снимает с себя ответственность
11:20 Россия готова к переговорам
13:05 Подпись Зеленского уже не нужна!
14:50 Черновик закона о выборах на фронте
17:05 Заморозку ВПАРЯТ
19:20 Шантаж власти. Фейковые рейтинги
20:55 Технология преемника
21:45 Задачи Арестовича
24:50 Стравливание по языку
27:30 Арестович - это ПОРОЖДЕНИЕ запроса общества
29:05 Шутки над Коломойским.
33:35 Коломойский все ЗНАЛ!
36:35 Оппозиционер появится на 1+1
40:40 Жест доброй воли
44:20 Сдача Юга
46:30 Путин играет за Америку
47:25 Кулеба унижает Шольца
50:30 Сценарий продлили на год
51:40 Зрада должна быть со светом
54:25 Шольц боится. Аргументы ИСЧЕЗАЮТ