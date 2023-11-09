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Учора, 12:00

Корнійчук: Перемир'я натомість НА ВИБОРИ!

Категорія: Новини / Авторська колонка

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00:00 Продление военного положения и выборы

2:31 Страшилка для украинцев

4:00 Кулуарные переговоры

4:52 Статья Залужного - часть СЦЕНАРИЯ

6:53 Маневр Ющенко в исполнении Зеленского

8:50 Последний рыцарь

10:05 Зеленский снимает с себя ответственность

11:20 Россия готова к переговорам

13:05 Подпись Зеленского уже не нужна!

14:50 Черновик закона о выборах на фронте

17:05 Заморозку ВПАРЯТ

19:20 Шантаж власти. Фейковые рейтинги

20:55 Технология преемника

21:45 Задачи Арестовича

24:50 Стравливание по языку

27:30 Арестович - это ПОРОЖДЕНИЕ запроса общества

29:05 Шутки над Коломойским.

33:35 Коломойский все ЗНАЛ!

36:35 Оппозиционер появится на 1+1

40:40 Жест доброй воли

44:20 Сдача Юга

46:30 Путин играет за Америку

47:25 Кулеба унижает Шольца

50:30 Сценарий продлили на год

51:40 Зрада должна быть со светом

54:25 Шольц боится. Аргументы ИСЧЕЗАЮТ




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