Израиль и группировка ХАМАС предварительно одобрили прекращение огня на 30 дней в обмен на освобождение палестинских заключённых и оставшихся в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Радио "Свобода".

Вместе с тем перемирие пока задерживается из-за разногласий по поводу условий окончательного прекращения боевых действий, но собеседники агентства считают, что сделка может быть согласована в любую минуту.

ХАМАС требует предоставить гарантии дальнейшего постоянного прекращения огня прежде, чем группировка согласится на временное перемирие и освобождение заложников, говорят источники в египетских службах безопасности.

Израиль и посредники — США, Египет и Катар — стремятся вести поэтапные переговоры, обсуждая условия постепенного обмена заложников различных категорий.

Источники Axios сообщали, что, в частности, на первом этапе в рамках нового перемирия израильская стороны предложила освободить женщин, мужчин старше 60 лет, а также заложников, которые находятся в критическом состоянии. На следующих этапах Израиль планирует вернуть женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военными, а затем мужчин из израильской армии и тела погибших заложников.

В обмен Израиль должен выдать ХАМАС палестинских заключённых, содержащихся в тюрьмах Израиля. Ранее джихадисты настаивали, чтобы были выданы и те, кто участвовал в нападении на юг Израиля 7 октября прошлого года.

ХАМАС опасается, что Израиль может возобновить боевые действия после освобождения гражданских заложников, даже если группировка продолжит удерживать у себя захваченных израильских солдат, пишет Reuters.

По словам одного из представителей ХАМАС, Израиль предложил прекратить войну, если группировка вывезет из сектора Газа шестерых своих высокопоставленных лидеров, среди которых глава политбюро группировки Яхья Синвар. ХАМАС категорически отверг это предложение, заявил собеседник агентства.

Официально Израиль не подтверждал сообщение Reuters. Несколько источников агентства утверждают, что израильтяне отказались обсуждать окончание войны без ликвидации ХАМАС.

Боевую операцию в секторе Газа силы израильской армии начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали более 1200 человек, свыше 240 – взяты в заложники. В ходе недельной гуманитарной паузы были освобождены более ста заложников - женщины, дети и иностранцы.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с начала ответной операции Израиля погибли десятки тысяч, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим сообщениям нет.

Израиль обвиняет ХАМАС в размещении военной инфраструктуры в густонаселённых районах Газы и использовании населения в качестве живого щита.