Разведка Великобритании обратила внимание на перебои с отоплением и электроснабжением в ряде регионов РФ в последние месяцы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 25 января, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что проблема с отоплением в регионах РФ особенно обострилась на фоне минусовых температур и российской политики военного времени.

Как отмечает разведка, РФ предпочитает финансировать военные расходы, а не общую государственную инфраструктуру, особенно после полномасштабного вторжения в Украину.

Многим региональным правительствам РФ предложили финансировать местные добровольческие формирования, что, вероятно, привело к перенапряжению их бюджетов и необходимости определенного сокращения расходов на содержание инфраструктуры.

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к дефициту рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.

"Президент РФ Владимир Путин попросил министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова обеспечить подачу тепла и электроэнергии жителям. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевым вопросом для Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании рассказала о новых мерах, которые рассматривают в РФ, против тех, кто активно критикует российскую захватническую войну против Украины.

Также британская разведка сообщала, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России.





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