Разведка Великобритании обратила внимание на перебои с отоплением и электроснабжением в ряде регионов РФ в последние месяцы.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 25 января, сообщает "Европейская правда".
В ведомстве напомнили, что проблема с отоплением в регионах РФ особенно обострилась на фоне минусовых температур и российской политики военного времени.
Как отмечает разведка, РФ предпочитает финансировать военные расходы, а не общую государственную инфраструктуру, особенно после полномасштабного вторжения в Украину.
Многим региональным правительствам РФ предложили финансировать местные добровольческие формирования, что, вероятно, привело к перенапряжению их бюджетов и необходимости определенного сокращения расходов на содержание инфраструктуры.
Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к дефициту рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.
В предыдущем обзоре разведка Великобритании рассказала о новых мерах, которые рассматривают в РФ, против тех, кто активно критикует российскую захватническую войну против Украины.
Также британская разведка сообщала, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России.