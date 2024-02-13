Сенат США ограничил дебаты по документу, предусматривающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, 30 часами. Голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю может состояться уже во вторник.

Сенат США может сегодня проголосовать по законопроекту о помощи Украине и Израилю.

Депутаты контролируемой демократами верхней палаты Конгресса заложили основу для одобрения пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиарда долларов, из которых около $60 млрд предлагается направить на поддержку Украины, свыше $14 млрд - на помощь Израилю.

Парламентарии ограничили дебаты по законопроекту 30 часами. "За" высказались 66 сенаторов, "против" - 33.

Таким образом голосование по документу должно пройти в среду, 14 февраля, но как пишут американские СМИ, может состояться и раньше.

После голосования в Сенате законопроект будет направлен в Палату представителей. Однако республиканцы, имеющие в нижней палате большинство, хотят, чтобы он включал положения, направленные на решение миграционной проблемы на южной границе США.

"Не получив от Сената ни одного изменения в политике охраны границ, Палате представителей придется самостоятельно продолжить работу по этим важным вопросам", – заявил спикер нижней палаты Майк Джонсон.

Республиканцы на протяжении нескольких месяцев требуют, чтобы любой пакет, включающий помощь Израилю и Украине, также был направлен на решение миграционного кризиса на границе США с Мексикой.

Президент Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Экс-президент США Дональд Трамп, который все ближе к тому, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии считает, что Сенат не должен голосовать за пакет помощи.

"Мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возвращение или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупыми", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Лидер республиканцев заявил, что "сделал НАТО сильнее", когда находился на посту главы государства. По словам Трампа, это удалось благодаря призыву к лидерам других стран выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.