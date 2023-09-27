У Конгресса остается все меньше времени, чтобы избежать частичной остановки правительства, и это несет риски для планов Белого дома предоставить Украине еще 24 миллиарда долларов в качестве военной помощи.

До крайнего срока, 30 сентября, остаются считанные дни, а переговоры по поиску решения, которое удовлетворило бы возглавляемую республиканцами Палату представителей и контролируемый демократами Сенат, все еще продолжаются.

Но ни одно из самых разных предложений по законопроекту о временном финансировании правительства не нашло достаточной поддержки в обеих палатах или в разделенной Республиканской партии.

Это может означать, что 1 октября сотни тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в отпуска без содержания. Их зарплаты будут задержаны, а услуги, которые они оказывают, будут сокращены.

В условиях, когда республиканцы настаивают на бюджетных сокращениях, запрос президента Джо Байдена о выделении еще 24 миллиардов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине может не продержаться в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе посетил Капитолий в попытке убедить постепенно растущее число скептически настроенных республиканских членов Конгресса не оставлять его страну в беде.

По словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, одного из главных сторонников политики Байдена по Украине, Зеленский сказал ему: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну».

Однако Конгресс США глубоко расколот.

В подконтрольной республиканцам Палате представителей ряд глубоко консервативных законодателей настаивают на глубоких бюджетных сокращениях, включая немедленное прекращение помощи Украине.

«Когда у вас есть президент, которого суверенитет Украины волнует больше, чем наш собственный национальный суверенитет, это создает проблему», – заявил конгрессмен Чип Рой, один из сторонников жесткой линии.

В Сенате большинство законодателей, как демократов, так и республиканцев, поддерживают предоставление дополнительной помощи сверх 110 миллиардов долларов, уже выделенных Украине с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

«Те, кто призывают прекратить помощь Украине со стороны США, просто закладывают основу для еще больших войн в будущем», – заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.

Обе партии в Сенате поддерживают краткосрочное бюджетное решение, которое дало бы время для более длительных переговоров.

Однако оно едва ли будет готово для вынесения на голосование к субботе, а республиканцы в Палате представителей не выражали готовности его поддержать.

Сенат подготовил законопроект о продолжении финансирования, который позволит правительству функционировать до 17 ноября. Однако он предусматривает выделение Украине помощи в размере лишь 6,2 миллиарда долларов, что значительно меньше 24 миллиардов, запрошенных Байденом.

Вполне вероятно, что республиканцы в Палате представителей лишат Украину и тех минимальных средств, которые заложил Сенат, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на неназванные высокопоставленные источники в Республиканской партии.

По данным CNN, многие сторонники жесткой линии среди республиканцев выступают против этой помощи.

Это беспокоит администрацию Джо Байдена, и она усилила давление в своем обращении к законодателям.

«Мы считаем важным, чтобы Конгресс продолжал демонстрировать решительную поддержку Украины, чтобы Конгресс продолжал сдерживать и отражать российскую агрессию и ясно давал понять, что мы не будем стоять в стороне, когда страны пытаются запугивать своих соседей», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Это важный сигнал, который мы направили от действующей администрации, – добавил он. – Мы рады, что до сего дня Конгресс поддерживал его, и мы надеемся, что они будут поддерживать его и дальше».

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