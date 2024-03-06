Вечір спогадів «Як це було: Одеська кіностудія» в бібліотеці для дорослих № 33

Справжньою подією, історичну та культурну значущість якої важко переоцінити став вечір спогадів "Як це було: Одеська кіностудія", яка відбулася 29 лютого у бібліотеці № 33! Це сталося насамперед завдяки гостям, які не тільки були свідками славного минулого Одеської кіностудії, а й самі зробили не аби який внесок в скарбницю українського кіномистецтва. Вечір відкрила завідувачка бібліотекою Наталія Бондарчук:

«Одеська кіностудія це любов, це гордість, це спомини про наше дитинство. Коли ми подивились в календар, то побачили там багато пам'ятних дат пов'язаних з кіномитцями минулого, кіномитцями минулого, які творили в Одесі: Вірою Холодною, Петром Чардиніним, Мироном Гусманом та винахідником кіноапарата Йосипом Тимченко. Ми вирішили згадати як зароджувалось кіно, як працювала наша Одеська кіностудія. Так виникла ідея цієї творчої зустрічі».

Далі Наталя Миколаївна представила почесних гостей. Бібліотеку вшанували своєю присутністю режисер Леонід Павловський, оператор Сергій Колбіньов, Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін, а також наші давні друзі Галина Дерібас, публіцист та краєзнавець Олександр Сурілов, донька письменника Юрія Трусова Олена Кузнєцова. Кожен взяв слово і поділився невідомими для багатьох фактами і подіями у світі кіно та кіностудії.

Голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін:

"Я хотів би всім подякувати за то що приєдналися до нашої зустрічі. Бо Одеська кіностудія - це пам'ять нашого міста. В молоді роки я навіть знімався в якості каскадера, прийняв участь в зйомках двох фільмів «Дуга» та «Астенічний синдром». Це було в нашому житті як сторінка в історії. Но я хотів би сьогодні поговорити не про це. Тут сьогодні присутні відомі люди, я без перебільшення би сказав, що це метри сучасної кіноіндустрії.На жаль сьогодні їхній потенціал не може бути розкритий в повному обсязі але я впевнений що прийдуть кращі часи і вони зможуть ще розкритися і у нас на нашій кіностудії і вона ще дасть твори які посядуть рядом з шедеврами світового кіномистецтва».

Бібліотекарка Леся Граур розповіла про історію та культурну спадщину кіностудії. Цього вечора не оминули спогадів про наших читачів, які працювали на кіностудії.

Бібліотекарка Наталія Гушер розповіла про давню дружбу працівників бібліотеки із відомим режисером Левіним Василем Миколайовичем.

Режисер Леонід Павловскій розповів про створення перших післявоєнних фільмів на Одеській кіностудії, зокрема відомого фільму «Весна на Заречній вулиці», про свій довгий шлях боротьби за виживання Одеської кіностудії.

Оператор Колбинев Сергей розповів про те, як у далекому 1972 році він, молодим хлопцем, прийшов на Одеську кіностудію в якості оператора і с тих пір прийняв участь більш ніж тридцяти відомих фільмах.

Галина Дерібас розповіла про багатолітню дружбу с відомими кіномитцями. Про свій опит сценаристки про «Сахалін», та про те, як вперше стала кіноактрисою у вісімдесят п’ять років.

Публіцист та краєзнавець Олександр Сурілов розповів про кіномистецтво та кіномитців, про свої кінопроекти рухаючись хвилями своєї пам’яті.

Зустріч перетворилася на фестиваль кіно, коли одеський режисер та сценарист Сергій Васильєв презентував свої короткометражні фільми! Але не важко зрозуміти, що це лише невеличка частина з багатої скарбниці їхніх спогадів, а про кіно можна говорити нескінченно! Вечір, сповнений спогадів про минуле та щирих сподівань світлого майбутнього Одеської кіностудії, нікого не залишив байдужим.