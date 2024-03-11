Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.
Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК, передает "Экономическая правда".
Кубраков отметил, что примеров стран, где работают аэропорты и куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не много. Самым успешным из них является Израиль.
Поэтому украинская сторона много времени проводила и проводит консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.
О том, какие аэропорты могут быть открыты министр пока не говорит.
"На уровне планов есть разные сценарии, нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", - пояснил Кубраков.
По его словам, есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются открытием авиапространства Украины. В частности, Ryanair, которые хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства, они подают десятки заявок.
Так же ведутся переговоры с тремя украинскими авиакомпаниями, мы ведем переговоры.
"И они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", - добавил министр.
Что касается довоенных планов создания украинского авиационного национального оператора, то вице-премьер отметил, что сейчас это точно не является главным приоритетом. К этому вопросу надо будет вернуться после войны.
Напоминаем:
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов.
Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.