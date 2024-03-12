Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год, согласно оценкам разведки НАТО о российском оборонном производстве, предоставленным CNN, а также источникам, знакомым с попытками Запада вооружить Украину. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 млн боеприпасов ежегодно для отправки в Киев, сообщил CNN высокопоставленный представитель европейской разведки.

Американские военные поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года - менее половины ежемесячного производства России - и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 млрд долларов застопорилось в Конгрессе, сказал высокопоставленный чиновник.

"То, что мы сейчас ведем, - это производственная война", - сказал CNN высокопоставленный представитель НАТО. "Исход в Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена к ведению этой войны".

Официальные лица говорят, что Россия в настоящее время выпускает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как с украинской стороны - всего 2 тысяч в день. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль тысячекилометрового фронта это соотношение еще хуже.

Как отмечает CNN, дефицит наблюдается, в самый опасный момент для военных действий Украины с тех пор, как Россия напала на Киев в феврале 2022 года. Американские деньги на вооружение Украины закончились, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически заблокировала выделение средств.

Между тем, Россия недавно захватила украинский город Авдеевку и, по общему мнению, имеет инициативу на поле боя. Украина борется не только с недостачей боеприпасов, но и с растущей нехваткой живой силы на передовой.

США и их союзники передали Украине ряд весьма современных систем, в том числе танк М-1 "Абрамс", а вскоре и истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Проблема номер один, которую мы сейчас наблюдаем, - это боеприпасы", - сказал представитель НАТО. "Это артиллерийские снаряды, потому что именно здесь Россия действительно получает значительное производственное преимущество и значительное преимущество на поле боя".

Российская военная машина на полном ходу

По словам представителя НАТО, Россия управляет артиллерийскими заводами круглосуточно и без выходных, вахтовыми 12-часовыми сменами. Около 3,5 миллионов россиян сейчас работают в оборонном секторе по сравнению с 2-2,5 миллионами до войны. Россия также импортирует боеприпасы: в прошлом году Иран отправил не менее 300 тысяч артиллерийских снарядов - "вероятно, больше", сказал чиновник, - а Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, содержащих миллионы снарядов.

Россия "вложила в игру все, что у нее есть", сказал представитель разведки. "Их военная машина работает на полную мощность".

Грубым эквивалентом в США было бы, если бы президент Джо Байден применил закон об оборонном производстве, сказал американский чиновник, который дает президенту право приказывать компаниям оперативно производить оборудование для поддержки национальной обороны страны.

Конкуренция с управляемой Путиным экономикой

Европейские страны пытаются восполнить дефицит. В прошлом месяце немецкая оборонная компания объявила, что планирует открыть в Украине завод по производству боеприпасов, который, по ее словам, будет производить сотни тысяч пуль калибра 155 мм каждый год. В Германии та же компания начала строительство нового завода, который, как ожидается, в конечном итоге будет производить около 200 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Официальные лица США и Запада настаивают на том, что, хотя Россия смогла запустить свои производственные линии, отчасти потому, что у нее есть преимущество в том, что она является управляемой экономикой под контролем автократа, капиталистические западные страны в конечном итоге догонят ее и будут производить более качественное оборудование.

"Если вы действительно можете контролировать экономику, то вы, вероятно, сможете двигаться немного быстрее, чем другие страны", - сказал CNN в интервью на прошлой неделе генерал-лейтенант Стивен Бэшем, заместитель командующего Европейским командованием США. Но, по его словам, Запад будет иметь больше силы.

"Запад только начинает наращивать темпы строительства инфраструктуры для увеличения необходимого потенциала боеприпасов", - сказал он.

Когда деньги еще поступали, армия США расширила производство артиллерийских снарядов в Пенсильвании, Айове и Техасе.

"В России производительность - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - сказал один европейский законодатель. "Мы не должны недооценивать их желание пережить нас, проявив терпение и стойкость".

Чиновники разведки полагают, что ни одна из сторон не готова добиться каких-либо крупных успехов в ближайшем будущем, но общие математические расчеты в долгосрочной перспективе благоприятствуют Москве, особенно если дополнительная помощь США не материализуется.

"Дело идет не очень хорошо, но все зависит от ситуации", - сказал один источник, знакомый с западной разведкой. "Если помощь возобновится и придет быстро, еще не все потеряно".

Производство оружия в Украине

Россия также недавно атаковала оборонное производство Украины своим оружием дальнего действия.

"Если бы мы говорили об этом прошлой осенью, мы бы говорили о том, как они наносили удары по критически важной инфраструктуре", - сказал представитель НАТО. "Теперь мы видим несколько нападений на критически важную инфраструктуру, но также и на украинскую оборонно-промышленную базу".

По словам высокопоставленного представителя НАТО, Россия ежемесячно производит от 115 до 130 ракет большой дальности и от 300 до 350 ударных дронов одностороннего действия на основе иранской модели, предоставленной Тегераном. Хотя до войны Россия имела в своем арсенале тысячи ракет дальнего радиуса действия, сегодня он колеблется в пределах 700, сказал чиновник.

В последнее время русские сохранили это оружие для использования его большими залпами, чтобы попытаться сокрушить украинскую противоракетную оборону. И они компенсировали это увеличением использования дронов, отправляя в среднем в четыре раза больше дронов в месяц, чем прошлой зимой.

Возможно, самая большая проблема России связана с производством танков и другой бронетехники. Он производит около 125 танков в месяц, но подавляющее большинство из них - старые модели, которые были отремонтированы. Около 86% основных боевых танков, произведенных Россией в 2023 году, были отремонтированы, сообщил представитель НАТО. И хотя в России имеется около 5000 танков на хранении, "вероятно, большой процент из них не подлежит ремонту и годится только для разборки частей", сказал чиновник.

Москва потеряла по меньшей мере 2700 танков, что более чем вдвое превышает общее количество, которое она первоначально перебросила на Украину в феврале 2022 года, когда началось вторжение.

"Трансформированная" экономика России

Чиновники также внимательно наблюдают за российской экономикой на предмет признаков того, как взаимодействие между перегруженным оборонным сектором, западными санкциями и усилиями Путина по подготовке своей экономики к войне влияет на способность России поддерживать конфликт.

По словам представителя НАТО, война полностью "преобразовала" экономику России по сравнению с постсоветским периодом, когда нефть была ведущим сектором. Сейчас оборона является крупнейшим сектором российской экономики, и нефть расплачивается за нее.

Это создает некоторые долгосрочные дисбалансы, которые, вероятно, будут проблематичными для России, но на данный момент это работает, заявили представитель НАТО и Бэшам, представитель Европейского командования США.

"В краткосрочной перспективе - скажем, в ближайшие 18 месяцев или около того - она может быть простой, но это устойчивая экономика", - сказал представитель НАТО.

Пентагон взвешивает, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования, но ранее он не хотел тратить какие-либо оставшиеся деньги без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом, поскольку они брали из запасов Министерства обороны без плана пополнения.

Снаряды для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия выделила на боеприпасы более 150 млн долларов.

После этого президент Чехии Петр Павел уже заявил, что закупленные в третьих странах мира 800 тыс. артснарядов, могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель.