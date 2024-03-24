В рамках плана Ukraine Facility с 2024 по 2027 годы, от которого зависит получение 50 млрд евро от ЕС предусмотрены, в частности, перезагрузка Бюро экономической безопасности (БЭБ) и улучшение регуляторной среды.

Об этом говорится в плане.

Улучшение регуляторной среды

Предусмотрено принятие плана мероприятий по дерегуляции (дедлайн - 3 квартал 2024 года). Цель реформы - изменить карательно-репрессивный подход государства к надзору на рискоориентированный и уменьшить количество проверок и контролирующих функций.

В правительстве отмечают, что за 2023 год рабочая группа по вопросам дерегуляции пересмотрела более 1000 регуляторных инструментов, лицензий и разрешений - большинство из них хотят отменить или цифровизировать.

Перезагрузка БЭБ

"Реформа направлена на перезапуск и активизацию БЭБ путем предоставления четкого мандата, объема полномочий для следователей, а также адекватного и компетентного кадрового обеспечения", - говорят в правительстве.

Это должно будет достигнуто прежде всего путем принятия нового законодательства (2 квартал 2024 года).

В правительстве добавляют, что закон о переразгрузке БЭБ позволит создать правовые основы для:

развития открытого, прозрачного и конкурентного процесса отбора руководства и персонала;

отбора, на основе заслуг, нового руководителя по определенной законом процедуре;

усиления требований к конкурсной комиссии;

введения контрактной системы для работников;

разработки механизма аттестации персонала.

"Реформа также обеспечит законодательное урегулирование реформы БЭБ и устранение конкуренции в юрисдикции БЭБ другими органами досудебного расследования.

Деятельность БЭБ должна быть сосредоточена на крупнейших экономических преступлениях и укреплении его аналитического потенциала, одновременно обеспечивая способность Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы эффективно противодействовать правонарушениям в налоговой и таможенной сферах", - говорится в плане.

Напомним:

Ранее стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.

Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности №10439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.

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Экономическая правда