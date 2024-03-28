По словам генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, восстановление ДнепроГЭС до проектного состояния после ракетного обстрела 22 марта потребует годы.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает "Еспресо".

"К сожалению, устранение повреждений ДнепроГЭС - вопрос не очень быстрого времени", - отметил Сирота.

Сейчас ведутся работы по демонтажу остатков перекрытия потолка и стен машинного зала, которые были разбиты. По его словам, уже сейчас понятно, что на работы по восстановлению до состояния проектного решения нужны года.

"Думаю, в течение недели нам удастся разобрать эти все завалы и тогда более подробно сможем говорить о последствиях. Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы много. Сегодня оценить во времени и финансово еще не представляется возможным. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это во времени от 18 до 24 месяцев", - пояснил Сирота.

Кроме восстановления агрегатов, также потребует реконструкции машинный зал.

"Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов", - добавил Сирота.

По его словам, приблизительную оценку стоимости восстановления ДнепроГЭС можно будет дать через 10 дней после завершения разбора завалов.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.