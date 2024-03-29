В правительстве надеются, что послы стран ЕС в пятницу, 29 марта, окончательно утвердят продление действия автономных торговых преференций для Украины.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде", которое вышло в рамках спецпроекта "Торговые войны", выходящего при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Стефанишина отметила, что нынешняя компромиссная договоренность предлагает два ключевых изменения, которые Украина критикует. Одно из них – сократить период для принятия решений со стороны ЕС о введении ограничений на украинский агроимпорт, если на это будут основания, до 14 дней.

Второе изменение предлагает расширить период, который ЕС будет принимать во внимание для оценки статистики на случай необходимости ввести ограничения – за основу предлагают брать показатель 2022-2023 годов, а также данные половины 2021 года, когда украинский агроимпорт был существенно меньше.

Стефанишина подчеркнула, что это соглашение еще не означает автоматического введения ограничений.

"И это еще не окончательное решение. Пока принципиальная позиция Еврокомиссии заключается в том, что можно дискутировать в пределах перечня товаров, по которым возможно введение ограничений – и эта позиция также поддерживается украинской стороной.

В частности, под расширение перечня товаров, в отношении которых возможны ограничения, должны попасть овес, кукуруза: мука и гранулы, ячменная крупа и шрот, а также обработанное зерно зерновых культур", – сказала вице-премьер.

Она добавила, что Украина "не сильно приветствует" постоянное расширение перечня продукции, в отношении которой возможно введение ограничений.

"Однако мы надеемся, что 29 марта на уровне послов стран ЕС будет принято окончательное решение, пусть и с такими изменениями", – отметила вице-премьер.

На фоне длительного спора в ЕС вокруг украинского агроимпорта бельгийское председательство предложило новый компромисс, который наконец получил поддержку стран Евросоюза в среду вечером. Польша и Франция возглавили усилия в ЕС, направленные на ограничение украинского агроимпорта.

Нынешние дискуссии в ЕС о торговых преференциях для Киева многие эксперты называют предвестником непростых переговоров по украинскому агросектору в процессе вступления Украины в Евросоюз.