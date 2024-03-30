Перейменування недостатньо: Інститут нацпам’яті просить демонтувати Арку дружби народів у Києві

Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу.

Фахівці УІНП зазначили, що споруда належить до символіки російської імперської політики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 року з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917-го), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", – йдеться у висновках експертної комісії.

В Інституті кажуть, що попри перейменування монумент "репрезентує радянські ідеологеми й конотації", тому становить загрозу національній безпеці України.



Під час демонтажу пам'ятника у "росіянина" відпала голова ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

Нагадаємо, колишня "Арка дружби народів" у столиці на території Хрещатого парку була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями", українцем і росіянином.

14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу, а пам’ятник під нею демонтували. До речі, під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі.

Джерело