Сегодня, 1 апреля, большинство областей Украины накроет пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых людей. Метеорологи советуют держать окна закрытыми.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Там отмечают, что пыль из Сахары пришла в Украину.

"Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители западного региона могли это наблюдать еще вчера, а сегодня, по данным метеорологов, пыль распространится на большинство областей Украины. Поэтому небо будет тусклым.

"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с распираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", - отмечают в Гидрометцентре.

В субботу, 30 марта, немецкие метеорологи заявили, что Германию и Швейцарию накрыло чрезвычайно редким облаком пыли, поднявшимся из пустыни Сахара, сообщает Der Spiegel.