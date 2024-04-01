Сегодня, 1 апреля, большинство областей Украины накроет пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых людей. Метеорологи советуют держать окна закрытыми.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Там отмечают, что пыль из Сахары пришла в Украину.
"Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители западного региона могли это наблюдать еще вчера, а сегодня, по данным метеорологов, пыль распространится на большинство областей Украины. Поэтому небо будет тусклым.
"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с распираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", - отмечают в Гидрометцентре.
В субботу, 30 марта, немецкие метеорологи заявили, что Германию и Швейцарию накрыло чрезвычайно редким облаком пыли, поднявшимся из пустыни Сахара, сообщает Der Spiegel.
"Сахарская пыль уже прибыла, как вы можете видеть из желтоватой дымки в воздухе", - заявил в субботу Кристиан Герольд, метеоролог Немецкой метеорологической службы (DWD).
По данным метеорологов, это явление можно наблюдать во многих частях Германии, но самая большая концентрация пыли на западе страны. В результате пустынной пыли солнечный свет может казаться молочным и затуманенным.
По статистике DWD, частицы пыли из пустыни переносятся в Европу от 5 до 15 раз в год. Однако Герольд оценивает нынешнюю ситуацию как достаточно редкую с точки зрения интенсивности.
Согласно спутниковому снимку NASA, больше недели назад частицы пыли из Сахары также путешествовали над южной Европой.
В частности, в субботу Швейцария также испытала влияние желто-красной пыли из Сахары, которая затмила видимость на значительной территории.
Согласно расчетам, общее количество пылевых частиц составило 180 тысяч тонн. Обычно ветер приносит в Швейцарию половину этого количества.