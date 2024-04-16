На четыре отдельных законопроекта будет разделена помощь Украине, Израиля и Тайваню, и «это может произойти уже на текущей неделе», заявил в понедельник спикер Палаты представителей Майк Джонсон, спустя более двух месяцев после того, как Сенат проголосовал за законопроект, объединяющий эти два закона.

В понедельник вечером, покидая встречу республиканцев в Палате представителей, Джонсон заявил, что Палата рассмотрит четыре законопроекта, три из которых касаются помощи трем вышеуказанным странам, а четвертый - национальной безопасности США.

«Мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы увидеть, как мы отреагируем, - сказал Джонсон в беседе с журналистами, - Люди следят за тем, сможет ли Америка встать на защиту своих союзников, защищая свои интересы по всему миру. И мы это сделаем».

Американская помощь была отложена из-за нежелания Джонсона рассматривать принятый Сенатом в феврале законопроект на сумму 95 миллиардов долларов, включавший 14 миллиардов долларов для Израиля и 60 миллиардов долларов для Украины.

В предыдущий законопроект были включены миллиарды долларов на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начинает проявлять себя все более агрессивно, а также на международную гуманитарную помощь.

Джонсон заявил, что «новые законопроекты Палаты представителей предусматривают примерно тот же объем иностранной помощи, что и законопроект Сената, но в нем будут отличия: некоторые средства будут предоставляться в качестве кредита».

Республиканцы планируют опубликовать текст четырех законопроектов уже во вторник утром, но перед голосованием оставят 72 часа на его рассмотрение. Джонсон добавил, что «голосование по принятию этих документов может состояться уже поздно вечером в пятницу».

Несмотря на ожесточенную борьбу в разделенном Конгрессе, стремление предоставить помощь стало снова актуальным после атаки на Израиль иранскими ракетами и беспилотниками.

Три из четырех предложенных Джонсоном законопроектов будут охватывать Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион.

Сторонники четвертого законопроекта настаивали на том, что широкие меры по оказанию гуманитарной помощи, принятые при 70% поддержке Сената, «получили бы аналогичную поддержку» и в Палате представителей.

Однако Джонсон привел множество причин для отсрочки, в том числе - «необходимость сосредоточить средства налогоплательщиков на внутренних проблемах США», а также «важность получения дополнительной информации».

Джонсон может столкнуться с угрозой смещения с поста спикера со стороны крайне правых республиканцев, многие из которых яростно выступают против отправки дополнительных миллиардов долларов в Украину.

В понедельник Freedom Caucus - группа сторонников жесткой линии из Республиканской партии, насчитывающая около трех десятков конгрессменов - опубликовала заявление, призывающее оказать помощь Израилю, но не Украине, и отвергая как «фиктивные» любые предположения о том, что «нападение на Израиль должно помочь облегчить прохождение дополнительных средств для Киева».

Энди Биггс, член этой группы, заявил репортерам, что «ему нравится идея четырех отдельных законопроектов», но он должен «просмотреть их, прежде чем согласиться за них проголосовать».

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