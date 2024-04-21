Палата представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, проголосовала за пакет помощи на общую сумму в 95 млрд долларов США на различные цели, связанные с поддержкой зарубежных союзников: прежде всего Украины, но также Израиля и Тайваня — и еще на некоторые сопутствующие этому, по мысли законодателей, цели.

Необычный пакет был разбит на четыре отдельных законопроекта, включающих как саму помощь, так и запрет на соцсетевое приложение TikTok, которое, как подозревают многие в Вашингтоне, подвержено влиянию Китая, введение санкций против Ирана и России, а также передачу российских конфискованных активов Украине.

«Это не идеальный закон, это не тот закон, который мы бы написали, если бы республиканцы руководили и Палатой представителей, и Сенатом, и Белым домом, — заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон накануне голосования, — Но это — лучший вариант, который мы можем получить в предлагаемых обстоятельствах, чтобы выполнить эти действительно важные обязательства».

С полным списком того, кому и на что будет направлена выделенная помощь, можно ознакомиться тут .

Мы подробно писали об ассигнованиях на поддержку Украины. Здесь расскажем, сколько предусмотрено на остальные цели. Все это еще должен утвердить Сенат (сейчас ожидают, что это произойдет в течение будущей недели) и затем подписать президент Джо Байден.

Израиль: 26,4 млрд долларов США

Общее предназначение предоставляемой помощи: «Помочь Израилю защититься от Ирана и его доверенных лиц, а также возместить средства, потраченные США на военные операции в ответ на недавние события». Под последними имеется в виду нападение Ирана на Израиль и участие США в уничтожении ракет и БПЛА.

Из этой суммы 14 млрд пойдет собственно Израилю, а 9 млрд – будет использовано на предоставление гуманитарной помощи в регионе.

Израиль должен направить полученные средства для пополнения боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давила», а также на новые вооружения, которые по словам его властей, могут понадобиться как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

Речь идет в первую очередь о ракетах для систем ПВО , которые Израиль использовал для перехвата ракет, запускаемых боевиками группировки ХАМАС из сектора Газа за последние полгода.

Правда, в настоящей момент эти запуски практически сошли на нет, поскольку ЦАХАЛ контролирует почти всю территорию сектора Газа, но Израиль говорит, что ему необходимо пополнить запасы, чтобы быть готовым к будущим нападениям, в том числе к перехвату ракет, запускаемых проиранской группировкой «Хезболла» с территории Ливана.

Интересный момент заключается в том, что в законе отдельно прописан запрет на финансирование Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Израиль заявил, что его сотрудники принимали участие в нападении ХАМАС 7 октября , руководство Агентства отметило, что, получив доказательства, предприняло незамедлительные меры, но администрация Байдена приняла решение финансирование БАПОР все равно прекратить.

За этот законопроект проголосовали 366 членов Палаты представителей, 58 были против.

Индо-Тихоокеанский регион: 8,12 млрд долларов США

Общее предназначение предоставляемой помощи: «Продолжать усилия по противодействию коммунистическому Китаю и обеспечить его сдерживание в регионе».

Примерно половина этой суммы выделяется на иностранное военное финансирование Тайваня и на предоставление помощи в укреплению обороны. Последняя выделяется как самому Тайваню, так и другим партнерам США в регионе.

В соответствии с «Законом об отношениях с Тайванем» , Вашингтон юридически обязан предоставлять острову оружие для самозащиты. Ежегодно Тайвань получает от США вооружений на миллионы долларов.

Только в прошлом году Джо Байден подписал выделение Тайваню кредита на сумму превышающую 80 млн долларов США для покупки американских вооружений.

Китай неизменно высказывал крайнее недовольство этими действиями Соединенных Штатов, ссылаясь на то, что Тайвань является частью Китая.

Более 3 млрд долларов выделяется на развитие инфраструктуры для подводных лодок, включая инвестиции на строительство сухих доков. Скорее всего, (хотя об этом прямо и не говорится) эта сумма выделена в рамках партнерства по региональной безопасности AUKUS , куда входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия.

В уставных документах, в частности, говорится, что США и Британия помогут Австралии в приобретении атомных подводных лодок. Официально AUKUS был создан не для того, чтобы противостоять Китаю, но большинство аналитиков считают , что подводные лодки являются важной частью стратегии сдерживания военно-морской экспансии Пекина.

Законопроект принят 385 голосами против 34, демократов среди голосовавших было больше, чем республиканцев.

«21 век: Мир через силу»

Главная цель : «мощные санкции и политика для противодействия Ирану, Китаю и России».

360 проголосовали «за», 58 «против».

Законодательно принятые меры против Ирана:

Введение санкций против портов, судов и нефтеперерабатывающих заводов, торгующих иранской нефтью, чтобы помещать Тегерану получать десятки миллиардов долларов в год от экспорта нефти в Китай

Введение санкций против всех, кто так или иначе принимает участие в покупке, продаже, или производстве иранских ракет и дронов

Потребовать от исполнительной власти полной реализации санкций в отношении высших должностных лиц Ирана

Наложить санкции на всех, кто поддерживает «ХАМАС, Палестинский исламский джихад и другие палестинские террористические группы»

Не дать Ирану получить доступ к американским технологиям для производства ракет и дронов

Законодательно принятые меры против России:

Введение дополнительных санкции против российских олигархов

Введение санкций, направленных против передачи России иранских и китайских технологий в сфере БПЛА, которые могут использоваться в войне с Украиной.

Утверждение закона о передачи замороженных российских активов Украине.

В целом, стоимость российских активов за рубежом оценивается в 300 млрд долларов США. Из них только 6 млрд находятся собственно в Соединенных Штатах. Большая часть этих средств находится во Франции, Германии и Бельгии.

Законодательно принятые меры против Китая:

Вынудить продать TikTok (под угрозой запрета приложения в американских аппсторах)

Защитить личные данные американских граждан от Китая

Ввести дополнительные санкции.

Санкции, TikTok и военная помощь в одном флаконе?

Многие эксперты и журналисты уже не раз задавались вопросом: как так получилось, что законопроект о принудительной продаже TikTok оказался включен в пакет иностранной помощи, который наконец-то приняла Палата представителей?

Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер считает, что это было сделано для того, чтобы «подсластить пилюлю» тем консервативно настроенным конгрессменам, которые выступали против помощи Украине, но ратовали за обуздание Китая.

Одновременно это и способ давления на Сенат, который вот уже два месяца не одобряет принятый большинством Палаты представителей закон, обязующий китайскую компанию ByteDance либо продать TikTok, либо уйти с американского рынка.