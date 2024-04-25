“Постріл віри” – повага до ветеранів

В тирі стрілецького клубу STVOL пройшов черговий “Постріл віри”. Захід, як завжди був присвячений нашим воїнам-ветеранам. Засновники проекту - Олег Макаров та Аліна Маршал - батьки загиблого героя - Остапа Макарова поспілкувалися з присутніми, серед яких були генерал-майор прикордонної служби у відставці Володимир Горожанкін, який багато допомагає проекту, воїни-ветерани та численні журналісти.

На захід з подарунками завітав Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, він розповів про те, як до свого завершального етапу підходить підготовка до загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання». Розповів про вирішальну роль мови та єдності в справі перемоги над ворогом. Олег Макаров подякував Юрію Работіну за увагу до ветеранського руху та розповів про світові тренди та перспективи розвитку зброї. Продемонстрував найкращі зразки стрілецької зброї вироблені в країнах НАТО, особливо відмітив українські воєнні розробки. А вони є, їх поки ще не багато, але вони не поступаються кращим світовим зразкам. В основу проекту “Постріл віри” вкладено багаторічний досвід реабілітації американських воїнів після бойових дій в Іраку та Афганістані.

Аліна Маршал мати загиблого героя розповіла як її син Остап Макаров пішов добровольцем на війну та, рятуючи свого побратима, загинув на Запорізькому напрямку. Як в пам’ять про загиблого сина - воїна 47 ОМБ, вони разом з чоловіком Олегом Макаровим придбали для захисників унікальні медичні машини для евакуації поранених. Закуплено було вже дві машини. Для батьків загиблого захисника дуже важливо було, щоб авто потрапило до батальйону Госпітальєри. Вони планують продовжити свою справу, тому відкрили збір на третю евакуаційну медичну автівку.

Друга частина заходу була присвячена спортивній стрільбі у тирі для ветеранів. Незважаючи на бойовий опит учасників інструктор провів детальну підготовку до занять, яка включала в себе теоретичну і практичну частини. Дуже тішить той факт, що ветерани бойових дій охоплені увагою, що про них не забувають. Щиро бажаємо, щоб проект і надалі активно розвивався та допомагав нашим ветеранам!