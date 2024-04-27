Тридцять восьма річниця Чорнобильської катастрофи

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26 квітня увесь світ згадує жертв однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства - аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
38 років тому із різницею у дві секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Мільйони людей постраждали від руйнівної дії опромінення. Сотні тисяч були змушені евакуюватися зі своїх домівок, залишаючи все, що мали, і шукаючи притулок у віддалених регіонах. У 1986-му році і мені довелось взяти участь у ліквідації наслідків аварії.
Сьогодні ми в черговий раз згадуємо та висловлюємо вдячність ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які ціною власного життя та здоровʼя протистояли техногенній катастрофі. Щоб ніколи більше така трагедія не повторилась!
Сергій Кивалов