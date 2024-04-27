Тридцять восьма річниця Чорнобильської катастрофи

38 років тому із різницею у дві секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Мільйони людей постраждали від руйнівної дії опромінення. Сотні тисяч були змушені евакуюватися зі своїх домівок, залишаючи все, що мали, і шукаючи притулок у віддалених регіонах. У 1986-му році і мені довелось взяти участь у ліквідації наслідків аварії.