Приоритетом государственной политики обеспечения Вооруженных сил должна быть максимальная загрузка украинского бизнеса военным заказом. Это позволит развивать экономику и снизить зависимость от наших партнеров. Об этом в интервью заявил предприниматель, эксперт по энергетике Александр Кацуба.

По мнению Кацубы, государство может при необходимости увеличивать налоги, но тогда будет логично оставлять большинство собранных налогов именно в Украине.

“Мы все понимаем, что война – это очень дорогое дело. Мы понимаем, что Украина за свой счет оплачивает денежное обеспечение военных, поставки формы и амуниции, горючее, еду, многое другое. Поэтому государство может и должно при необходимости повышать налоги. Но это не должно быть движение в одну сторону. Мы можем загрузить бизнес производством необходимых для армии товаров, пересмотреть приоритеты бюджетной политики, снизить зависимость от наших партнеров. В нашей ситуации поддерживать национального производителя – здравый смысл”, считает предприниматель.

Мы не можем на 100% полагаться на наших партнеров. Никакого "экономического чуда" во время войны не произойдет - это невозможно. То есть придется использовать тот ресурс, который уже есть у Украины. Чем лучше мы сделаем, тем быстрее остановим попытки России нас уничтожить.

"Львиную долю заказа должен получать украинский бизнес, чтобы обеспечивать рабочие места и возвращать эти же деньги в экономику в виде зарплат и в бюджет в виде тех же налогов", - рассказал Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ. С его полной биографией можно ознакомиться в этой статье.