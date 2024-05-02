Приоритетом государственной политики обеспечения Вооруженных сил должна быть максимальная загрузка украинского бизнеса военным заказом. Это позволит развивать экономику и снизить зависимость от наших партнеров. Об этом в интервью заявил предприниматель, эксперт по энергетике Александр Кацуба.
По мнению Кацубы, государство может при необходимости увеличивать налоги, но тогда будет логично оставлять большинство собранных налогов именно в Украине.
Мы не можем на 100% полагаться на наших партнеров. Никакого "экономического чуда" во время войны не произойдет - это невозможно. То есть придется использовать тот ресурс, который уже есть у Украины. Чем лучше мы сделаем, тем быстрее остановим попытки России нас уничтожить.
Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ. С его полной биографией можно ознакомиться в этой статье.