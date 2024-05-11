Кубок Европы по дзюдо среди юниоров проходил в хорватской Риеке. По итогам соревнований победителем стал 19-летний Игорь Цуркан – в категории «до 81 кг», бронзу завоевала его сестра – 15-летняя Иллария Цуркан – в категории «до 63 кг».

Сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области. В Хорватии Игорь на пути к победе победил трех итальянцев – Франческо Сансонетти, Маттео Фронтануэру и Симоне Кови, а в финале, иппоном, одержал верх над соотечественником – Магомедом Хакимовым.

В матче за 3-е место Иллария взяла верх над Евой Ханги из Нидерландов. Турнир одесситка начала с победы над шведкой Видой Беклунд, затем спортсменка победила Елену Ренес из Хорватии, а в полуфинале уступила Сари Корбо из Италии. Отметим, что это уже 7-я медаль Игоря Цуркана на юниорских Кубках Европы, в том числе третья в сезоне и вторая подряд золотая (всего – 4 золотые и 3 бронзовые), для Илларии – вторая (в 3-х турнирах, всего – 2 бронзы) . Кроме того, она в этом году завоевала 5 медалей в 5 турнирах Кубка Европы среди кадетов – 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Кстати, Иллария начала свои международные выступления среди кадетов только в этом году.

Следующим турниром для одесских дзюдоистов станет этап Кубка Европы среди юниоров в Каунасе, который состоится 25 мая.

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