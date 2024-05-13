Бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила в интервью изданию Politico, что Владимир Путин уже сегодня потерпел неудачу в достижении целей, которых он стремился достигнуть, развязывая войну против Украины, передает «Голос Америки».

«Он хотел сравнять Украину с землей. Он хотел добиться того, чтобы у нее не было суверенитета, независимости, представительства, демократического будущего, – потому что демократическая Украина, европейская Украина, помимо всего прочего, представляет угрозу для его модели России и потому что это – первый строительный блок для его крупномасштабных территориальных амбиций», – сказала Нуланд, занимавшая высокие посты в Госдепартаменте при президентах Бараке Обаме и Джо Байдене и курировавшая отношения с Россией и Украиной.



Нуланд выразила убеждение, что Украина сможет победить в войне, но только в том случае, если США и другие союзники продолжат оказывать ей помощь.

«Может ли Украина добиться успеха? Безусловно. Может ли Украина выйти из этой ситуации более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем сейчас? Безусловно. Я думаю, что так оно и будет. Но мы должны оставаться на ее стороне. Мы должны быть уверены, что наши союзники продолжат поддерживать ее», – подчеркнула она.





Нуланд призвала ускорить реализацию создания в Украине военных сил будущего «с высоким уровнем сдерживания», предоставить ей дальнобойные вооружения «для достижения стратегического эффекта», обеспечить защиту критической инфраструктуры и энергетического сектора, расширить оборонное производство в США и в союзных странах, «чтобы мы и Украина производили (вооружения) быстрее, чем Россия и Китай».

Бывший заместитель госсекретаря выразила мнение, что Украина может достичь «позиции силы», которая не оставит Путину другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров.

«Какими должны быть территориальные амбиции украинского народа, будет зависеть от него самого, – отметила она, – но есть вещи, которые имеют экзистенциальное значение».

Любое соглашение, которое заключит Украина, должно быть соглашением, которого Путин будет вынужден придерживаться, и которое включит в себя вывод российских войск, добавила Нуланд.

«Это должно быть соглашение, которое гарантирует, что, что бы ни было решено по Крыму, он не может быть ремилитаризован таким образом, чтобы это был кинжал, (направленный) в сердце Украины», – подчеркнула она.

По словам Нуланд, в 2022 году, когда рассматривался вопрос о мирных переговорах с Россией, позиция Украины не была достаточно сильной и не является таковой сегодня.

«Путин сейчас готов на переговоры только по принципу "Что мое – мое, а что ваше – как договоримся"», – сказала она. – Тогда она (Украина) не была достаточно сильна. Ее позиция не является достаточно сильной и сейчас».





Это неприемлемо, подчеркивает Виктория Нуланд.