Во дворе Одесской кирхи в культурном центре расположился музей истории Причерноморских немцев. Его богатая экспозиция, притягательна, как для детей, так и для взрослых, жаждущих погрузиться в мир прошлого. В этот день в музее царило особенное оживление. Группа детей в сопровождении взрослых мигом заполнили экспозиционный зал. У детей горели глаза от любопытства и волнения перед новым знанием, взрослые с интересом рассматривали экспонаты, задавая гиду то и дело возникающее вопросы. Каждый экспонат оживал своей собственной историей. Проводивший экскурсию Сергей, одетый в исторический костюм, подвел посетителей к основному событию дня - театральной инсценировке. И вот над сценой включился свет и зал музея стал театральной сценой!

Взрослые и дети стали непосредственными участниками необычного представления. Возникшие как из мглы прошлого перед зрителями возникла жизнь старой Одессы рубежа веков. Зрители увидели яркие театральные сценки, посреди которых Сергей пояснял значение тех или иных сюжетов и предметов, которые использовали артисты. В течение получаса зрители были погружены в историю, словно путешествовали сквозь время. Когда представление завершилось аплодисменты заполнили зал музея, а участники представления покинули сцену, чтобы вместе со зрителями принять участие в захватывающей фотосессии. Дети и взрослые разошлись, но их сердца остались наполненными удивлением и восхищением перед тем, как живая история может оживать перед их глазами оставляя неизгладимое впечатление.