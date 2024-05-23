Високі матерії втратили свою високість, бо лунають з уст ліліпутів-мародерів

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В змаганні двох авторитаризмів переможе сильніший.

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