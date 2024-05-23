Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Корисні поради
[/aviable]
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Сьогодні, 12:00
Сообщить о ошибке
0
Сьогодні, 12:00
Високі матерії втратили свою високість, бо лунають з уст ліліпутів-мародерів
Категорія:
Новини
/
Авторська колонка
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
В змаганні двох авторитаризмів переможе сильніший.
Ключове слово:
емоційний
,
виступ
,
відомого
,
журналіста
,
Дроздова
,
змаганні
,
авторитаризмів
,
переможе
,
сильніший
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
Незламні захисники
Спорт має розвиватися в Україні
В гостях у сказки: Україна почне цьогоріч будувати чотири атомні реактори на Хмельницькій АЕС, - міністр енергетики
Местные бюджеты полностью утверждены только в двух областях
УЗ модернизировала электрички для маршрутов в двух областях
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
23-05-2024
Високі матерії втратили свою високість, бо лунають з уст ліліпутів-мародерів
23-05-2024
Українська мова: єдність на шляху культурного спілкування. "Українські соловейки" в МШ №1 імені Е. Г. Гілельса
22-05-2024
США заявили про можливий запуск Росією протисупутникової зброї
22-05-2024
Не вистачає критичних працівників: УЗ просить уряд змінити для них правила бронювання
22-05-2024
Військові отримають додаткову відпустку за знищену техніку РФ: постанова Кабміну
22-05-2024
ЗМІ: Росія та Білорусь поновили спроби міграційного тиску на Західну Європу
22-05-2024
Конгресмени закликали дозволити ЗСУ атакувати РФ зброєю зі США
22-05-2024
Українці мають навчитися з відключеннями і взимку, і влітку, — "Укренерго"
21-05-2024
Навчання з серпня й по суботам. У вузах, коледжах й училищах планують низку змін
21-05-2024
Жінки-медики мають стати на військовий облік, якщо хочуть працювати: постанова Кабміну
21-05-2024
В Україні зростуть суми відшкодування при ДТП і вартість страховки
21-05-2024
Папа Римський - усім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир
21-05-2024
Сила солідарності: Бремен поспішає на допомогу одеській журналістиці
Видео
Як зазіхнути на суверенітет країни та залишитись непокараним
OpenAI представляє нову модель ІІ ChatGPT-4o з голосовим помічником
У ФРН кількість випадків насильства щодо політиків зросла майже вдвічі за останні п'ять років
Кто
online
Гостей: 30
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2023 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2023