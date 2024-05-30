Красносільська громада – культурний вимір

На мальовничому узбережжі Куяльницького лиману розкинулася щедра Красносільська земля, де багатонаціональна спільнота плекає свою культуру та спадщину з покоління в покоління. У цей неповторний куточок Одещини завітали представники активу Одеської регіональної організації Національного союзу журналістів України (НСЖУ), очолювані відомим журналістом, письменником і громадським діячем Юрієм Работіним. Красносільська громада, що налічує 14 населених пунктів, вражає своєю різноманітністю та багатством культурних та історичних надбань. Тут традиції живуть поруч із інноваціями, а спадщина минулих поколінь перекликається з сучасними досягненнями. Старовинний дух та жива сучасність зустрічається майже всюди. Кожне селище має свої унікальні особливості, які роблять цей край неповторним та привабливим для гостей. Актив Одеського РО НСЖУ відвідав Красносільську громаду саме під час проведення там конференції бібліотечних працівників громади. Цей захід став не лише платформою для обміну досвідом та ідеями, а й можливістю поглибити знання про культурне та освітнє життя громади. Представники НСЖУ долучилися до дискусій та ділилися власним досвідом з самого широкого кола питань.

Юрій Работін привітав присутніх і розповів про свою роботу:

«Гаряче вам вітання з криворізької землі! Я тільки приїхав з творчої поїздки оргкомітету загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання» до Кривого Рогу. Усі подробиці цієї дуже змістовної поїздки ви зможете прочитати в наступному випуску газети «Золотослів». До речи, минулорічний випуск цієї газети склав 96 шпальт, а наступний повинен перевищити цей показник, тому, що у нас є багато що розповісти. Ви вже знаєте, що наша газета є офіційним виданням загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання» по Україні, Головою оргкомітету якого я вже четверть сторіччя являюсь. В державі ніхто таке не робить, то що робимо ми, але ми тримаємось…», – зазначив Юрій Работін.

«Знаєте хороша місія – звернувся до присутніх Юрій Работін – Маю честь сьогодні вручити вашій очильниці, пані Марині, Почесну грамоту від «Всеукраїнського товариства Просвіти імені Тараса Григоровича Шевченка». Павло Мовчан – Голова товариства, уважно слідкує за тим, чим ми займаємося. А ми цією роботою займаємося вже ювілейні 25 років. Так що готуйте подарунки і щоб не забули про нас!

В Грамоті сказано: Нагороджується Марина Архірей за внесок у справу українського Національного Відродження, розвиток української культури, самовіддану працю на теренах духовного утвердження рідного слова!» Підпис: Голова товариства Павло Мовчан». Ця світлина піде в газету «Просвіти». Ви знаєте, мабуть це єдина газета, яка виходить сьогодні кожного тижня в Києві, газета «Просвіти» знаходиться на Хрещатику в місті Києві», – зазначив Юрій Работін.

«Зі мною сьогодні присутній Володимир Гнатенко, який переймається новітніми технологіями по розвитку інтелекту наших дітей. Ми разом створили фундацію «Клуб юних Нобелістів», – наголосив Юрій Работін.

«У мене є можливість порівняти наш інтелект з іноземцями, тому що на одному з судів у нас було 38 національностей. Ми спілкувалися, ми розмовляли, ми жили однією командою тому, що екіпаж повинен бути згуртований. На нас за житті пасажирів відповідальність! І хочу відзначити, що наш інтелект найкращий. А я хочу наголосити на те, що від народження діти десь до 5 до 7 років геніальні на 95%, то ми повинні якось зберегти і примножити цей Божий Дар.

Тому саме у нас зародився «Клуб юних Нобелістів». Ми з Юрієм Анатолійовичем хочемо його просувати! Брати Нобель нам також не чужі. Відомо, що у далекому XIX столітті в Одеській нафтогавані вони поставляли свої гасові бочки, торгували гасом на морі. Тобто вони свій капітал, який став основою знаменитих нобелівських премій, заробляли тут у нас в Одесі і навіть лили горілку також у нас.», – розповів Володимир Гнатенко

Далі Володимир розповів про те, що сьогодні у світі проводяться дослідження впливу з боку гаджетів на інтелект, що формуються. Серйозно досліджується вплив дистанційної освіти на якість засвоєння матеріалу особливо молодшими дітьми, всі ці дослідження на жаль призводить до сумних висновків.

«У нас є спеціальна програма, яка написана для наших дітей за участю відомого вченого Академіка Вільяма Задорського. Ми з цією програмою зверталися до мера нашого міста, в різні інстанції, на жаль ми не знайшли порозуміння в жодній офіційній інстанції, але ми не опускаємо руки та продовжуємо працювати в цьому напрямку», – запевнив Володимир Гнатенко

В продовж зустрічі Юрій Работін розповів присутнім про нещодавно видану автобіографічну книгу «Слово до слова», в якій крім спогадів про пройдений життєвий шлях знайшла ще відображення поетична творчість різних років, серед якої є твори, на які написана музика і вони вже стали піснями. Юрій Анатолійович подякував присутнім за увагу та запевнив, що він з нетерпінням чекатиме на нові творчі зустрічі. Далі відбулася робоча зустріч з сільським головою Красносілки, Мариною Архірей. Під час якої Юрій Работин разом з активістами РО НСЖУ обговорили шляхи підтримки та розвитку громадських ініціатив у сфері медіа та культури. Зміцнення зав’язків між громадою та журналістською спільнотою. Що є важливим етапом на шляху до підвищення обізнаності та розвитку громади. Ця взаємодія сприяє формуванню відкритого та прозорого інформаційного простору, де голос кожного мешканця має значення. Під час обговорення Марина Архірей розповіла гостям про культурну складову своєї роботи на посаді Сільського голови.

«Наші, досить розгалужені, бібліотечні заклади, а це Іванівська, Переможницька, Кубанська, Павлинська, Лісінська сільські бібліотеки - вони цілком задовольняють потреби нашого населення. Як ви вже зазначили, що в сучасному світі де глобалізація та інформаційні технології зростають з шаленою швидкістю важливо пам'ятати про значення нашої мови, як носія спілкування та засобу вираження своїх думок, ідей, емоцій, тому дуже важливо коли ми працюємо з нашими дітьми недистанційне, а очі в очі коли вони к нам приходять і ми взаємодіємо напряму.

Є у нас різноманітні гуртки, працює відкритий мовний клуб і поповнюються бібліотечні фонди. Поповнюємо ми їх українськими сучасними виданнями, щоб поширювалась українська мова. Раніше, до війни, нам допомагав з поповненням Український інститут, а зараз в 2023 році завдяки місцевому бюджету, так як внесли зміну в Постанову, нам вдалося закупити трохи книжок за кошти місцевого бюджету. Це дуже для нас важливо. Так ми змогли замовити ті книги які нам потрібні, які мають попит для відвідувачів. І дуже цінний ваш подарунок для наших бібліотек, тому що кожна книжка це якесь натхнення і знання які ми здобуваємо тільки в книзі», – зазначила Марина Миколаївна.

На завершення зустрічі Марина Архірей подякувала активу Одеської регіональної організації НСЖУ та їхньому Голові Юрію Работіну за увагу до життя Красносільської громади.

«Зі свого боку хочу вручити подяку від управління культури Работіну Юрію Анатолійовичу, Голові правління одеської регіональної організації за активну громадянську позицію, участь в діяльності Красносільської територіальної громади та сприянні у поповненні книжкового фонду бібліотечних закладів громади. Дуже вам дякую за такий вклад це дуже важливо для кожного з нас», – підкреслила вона.

«А я дуже вам вдячний шановна Марина Миколаївна за прекрасний прийом, а ще більше, так за вашу натхненну працю на добро для громади!», – відповів Юрій Работін.

Візит представників Національного Союзу Журналістів України до Красносільської громади став важливою подією для обох сторін. Обмін ідеями, досвідом та підтримка громадських ініціатив є кроком до побудови сильного та процвітаючого суспільства. Разом, спільними зусиллями, ми будуємо майбутнє, яке буде віддзеркалювати багатство нашої спільної культурної спадщини та динамізм сучасної життєвої реальності.