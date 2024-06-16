Новаторський концерт "Грані любові" з упіхом відбувся в Одеській Національній Музичній Академії

10 червня 2024 року у Великій залі Одеської Національної Музичної Академії ім. А.В. Нежданової відбувся надзвичайно теплий і емоційно насичений творчий захід під назвою "Грані любві". Ідея та керівництво проєктом належали Марині Кирилишеній, яка зазначила, що назва заходу повністю відображає його головну ідею та естетику.

«Назва заходу цілком відповідає його основному характеру та стилю викладу", – пояснює Марина Кирилишена, авторка проєкту. "Грані любові" – це не просто назва, а основний лейтмотив цього вечора. Усе, що відбуватиметься на сцені, буде насичене почуттям кохання. Творчий проект об'єднує різні види сценічно-виконавського мистецтва: музика, поезія, театральна дія. Це мистецтво, що носить катарсистичний характер, здатне вразити й піднести душу», пояснює авторка проєкту.

Концерт об'єднав різні жанри мистецтва: музику, поезію та театр. Кожен виступ був пронизаний почуттям кохання, що створило неповторну атмосферу і дозволило глядачам зануритися у світ краси і мистецтва. Однією з основних подій вечора став виконання відомого твору М. Скорика "Намалюй мені ніч" на слова М. Петренко. Ми знаємо Мирослава Скорика, насамперед в амплуа інструментального кінокомпозитора. Однак мало хто пам’ятає, що починав Скорик з естради. У 1960-ті роки він намагався в українській естрадній музиці впроваджувати сучасні ритми, вносячи в музику джазові елементи і різні тоді модні ритми — твіст, босанова, халі-галі. Фактично зробив це першим. Композиція "Намалюй мені ніч" викликала особливі емоції у глядачів та підкреслила музичну майстерність учасників концерту.

Програма заходу включала різноманітні виступи, починаючи з поетичних читань "Simplex opus est - amare", "Хто ми..?", "Білі крила" та інших, і закінчуючи музичними композиціями від сучасних композиторів, таких як Р. Молінеллі та С. Комітас.

Концерт "Грані любові" став не тільки новаторським виступом, але й та захоплюючим мистецьким дійством, високого художнього рівня, яке принесло задоволення та незабутні враження усім учасникам і гостям. Такі події підтримують розвиток культури та сприяють популяризації мистецтва серед широкого загалу.

Програма концерту

Поезія “ Simplex opus est - amare”. Georgs Pelecis “Pienenu lauks” (Безчастнов М. - віолончель, Косінський І. - вібрафон). Поезія “Хто ми..?”. Поезія “Білі крила”. М. Жсрбін “Пливе моя душа” (Сердюк Д. - вокал). Поезія “Подорожній ”. В.Косенко “Ноктюрн”. Р. Молінеллі “Танго клуб” (Суботіна М.). Поезія “ДРАМА ПРО ПТАХІВ”. С. Комітас “Шушики”. Theatricalis pcrficientur. М. Скорик “Намалюй мені ніч”

(Дубовой 3.. Боско С., Жаболенко О., Яцків П., Кисіль Н„ Гнатущенко К., Червоняк О.. Літінська С., Косінський І.. Балан О.).