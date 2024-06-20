Продолжается полномасштабная война с Россией и для многих остается актуальным вопрос, куда уехать из Украины, чтобы не остаться без крышей над головой. В 2024 году большинство стран Европы продолжают принимать переселенцев, а многие также выплачивают выплаты прибывшим. К тому же в ЕС одобрили продление временной защиты для украинцев, что очень важно для мигрантов.

Во Всемирный день беженцев 20 июня УНИАН разобралось, какие страны принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях.

Какие страны принимают беженцев из Украины

Украинских переселенцев примут почти в любой стране Европы. Но далеко не везде они могут претендовать на выплаты или льготы на жилье. В странах, где нет выплат для украинцев, придется жить за свой счет.

Польша

Переселенцы в Польше могут получить единоразовую выплату в размере 300 злотых при пересечении границы. Заявление на получение этой помоги могут подать украинцы, которые пребывают на территории Польши легально и внесены в реестр PESEL. Для этого нужно обратиться в центр социальной помощи (MOPS) или центр социальных услуг по месту жительства.

Украинские родители также могут оформить ежемесячную помощь на ребенка 800 злотых при условии регистрации в PESEL, наличия польского номера телефона и счета в польском банке. Если ребенок школьного возраста, то он должен посещать польскую школу.

Германия

Украинцы, которые прибывают в Германию, в сразу после приезда распределяются во временных пунктах размещения. Там переселенцы пребывают некоторые время, пока для них не найдут свободное жилье в одной из федеративных земель. Беженцы не могут самостоятельно выбрать землю для дальнейшего проживания или переехать без специального разрешения.

Адреса пунктов беженцев в Германии есть в пяти федеративных землях. Некоторые пункты не принимают переселенцев с домашними питомцами и с проблемами со здоровьем.

Финансовая помощь в размере 563 евро ежемесячно выплачивается украинцам, которые зарегистрированы в центре занятости. Есть отдельные выплаты для детей и пенсионеров, а также частичная компенсация стоимости аренды.

Швеция

Швеция предоставляет временные приюты украинцам и помогает с бесплатным размещением. Для этого нужно обратиться в Миграционную службу. Беженцы, которые планируют оставаться на долгий срок, могут оформить ежемесячную помощь в размере 818 евро в месяц.

Латвия

В этой стране украинцы после прибытия могут получить одноразовую денежную помощь в размере 343 евро на взрослого и 240 евро на ребенка. Также есть ежемесячная денежная помощь 137 евро на первого человека и 96 на других членов семьи. Переселенцы могут получить бесплатное латышское жилье на срок до 120 дней.

Румыния

Здесь украинцы бесплатно жить в лагерях временного проживания. Такие пункты есть в приграничных с Украиной городах Радауцы, Марамуреш и Галац, а также в Бухаресте. Финансовая помощь переселенцам на данный момент временно не выплачивается из-за проблем с бюджетом.

Чехия

Беженцам в Чехию могут предоставить бесплатное жилье, но не более чем на 150 дней. Такая помощь лишает права на получение выплат. Из бесплатного жилья могут выселить, если лицо не проживает там более 10 дней подряд без уважительной причины.

Для украинцев, которые сами оплачивают аренду, есть ежемесячная финансовая помощь. Её размер зависит от возраста, дохода, наличия инвалидности, расходов на жилье. Выплаты уменьшат, если в течение 150 дней украинец работоспособного возраста не устроится на работу.

Франция

После прибытия во Францию украинцев на несколько дней разместят в пункт временного приема. Затем семья получит временное проживание на несколько недель или месяцев, а уже потом - постоянное жилье. Важно отметить, что свободных домов во Франции мало, и беженцев в основном размещают в отдаленных селах.

Есть также финансовая помощь для переселенцев. Обратиться за ней можно во Французское бюро иммиграции и интеграции. Размер выплат зависит от количества людей в семье. Если вам не нашли бесплатное жилье, то помощь будет выше.