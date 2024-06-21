Вооруженные силы Украины могут использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам на территории РФ, а не только тем, которые расположены вблизи Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС США Патрик Райдер, передает DW.

"Способность открывать ответный огонь - вот на что направлена эта политика... Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - приводит его слова агентство Reuters. Райдер обосновал это тем, что действия украинской армии в данном случае являются "самообороной", "поэтому им стоит иметь такую возможность", пояснил он.

Ранее похожим образом в интервью американскому телеканалу PBS высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Отвечая на вопрос журналистки о допустимости ударов по территории России с использованием американских вооружений, представитель Белого дома заявил: "Дело не в географии. Дело в здравом смысле". "Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу", - добавил Салливан.

Ряд стран Запада разрешили Украине бить по военным целям в РФ

В конце мая на фоне усиления российских ударов по Харьковской области ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ, использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории.

В ответ Москва пригрозила США "фатальными последствиями" решений, касающихся использования Украиной предоставленного ей американского оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности "асимметричного ответа" Западу.

Соглашение о безопасности между США и Украиной

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 июня в ходе саммита "большой семерки", куда был приглашен и украинский лидер, подписали двустороннее соглашение о безопасности на 10 лет. Оно не включает в себя обязательств США по отправке американских военнослужащих для защиты Украины и не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.

Тем не менее в соглашении говорится, что в случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения, высокопоставленные чиновники США встретятся с украинскими коллегами в течение 24 часов, чтобы обсудить меры реагирования и поставки, нужные Украине для обороны.



Байден отметил, что это соглашение - один из шагов на пути Украины в Североатлантический альянс. Ранее аналогичные договоры о безопасности заключили с Украиной 15 других стран, включая Германию, Францию и Великобританию.