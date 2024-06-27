Футболисты сборной Украины сыграли вничью 0:0 с бельгийцами в заключительном матче в группе Е и покидают Евро-2024. Грузинская команда обыграла португальцев и продолжит выступление на чемпионате. Сборная Украины в третьем матче чемпионата Европы по футболу сыграла вничью 0:0 со сборной Бельгии и покидает турнир, несмотря на набранные в трех матчах четыре очка.

В другом матче группы сборные Словакии и Румынии также сыграли вничью (1:1). Все сборные в группе Е набрали по четыре очка, но Украина заняла последнее место по дополнительным показателям: из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первое место в группе - у Румынии, на втором и третьем - Бельгия и Словакия. Первый матч украинцы проиграли Румынии со счетом 0:3, во втором – одержали волевую победу над словаками 2:1.

Грузия выигрывает у португальцев

В группе F сборная Грузии обыграла Португалию со счётом 2:0. Гол уже на второй минуте забил Хвича Кварацхелия. Второй мяч в сетку ворот португальцев отправил Георгий Микаутадзе с пенальти на 56 минуте. Таким образом Грузия продолжит борьбу на Евро-2024, заняв третье место в группе с четырьмя очками. В 1/8 финала грузинская команда встретится со сборной Испании.