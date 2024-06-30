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Сьогодні, 18:00

Збірна України вибула з турніру, Грузія обіграла Португалію та продовжить боротьбу

Категорія: Новини / Спорт

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Сборная Украины в третьем матче чемпионата Европы по футболу сыграла вничью 0:0 со сборной Бельгии и покидает турнир, несмотря на набранные в трех матчах четыре очка. В другом матче группы сборные Словакии и Румынии также сыграли вничью (1:1). Все сборные в группе Е набрали по четыре очка, но Украина заняла последнее место по дополнительным показателям: из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Первое место в группе - у Румынии, на втором и третьем - Бельгия и Словакия. Первый матч украинцы проиграли Румынии со счетом 0:3, во втором – одержали волевую победу над словаками 2:1.

Грузия выигрывает у португальцев

В группе F сборная Грузии обыграла Португалию со счётом 2:0. Гол уже на второй минуте забил Хвича Кварацхелия. Второй мяч в сетку ворот португальцев отправил Георгий Микаутадзе с пенальти на 56 минуте. Таким образом Грузия продолжит борьбу на Евро-2024, заняв третье место в группе с четырьмя очками. В 1/8 финала грузинская команда встретится со сборной Испании.

Голкипер грузинской сборной благодарит болельщиков за поддержкуAlessandra Tarantino/AP В другой игре в этой группе встречались сборные Чехии и Турции. Она завершилась победой турецкой команды 2:1. Первое место в группе F заняли португальцы, на втором - Турция, на третьем - Грузия. Чехия покидает Евро-2024.



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