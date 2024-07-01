Граждане во время встречи с военкомами во время мероприятий мобилизации в Украине имеют право увидеть служебное удостоверение, оформленное в соответствии с постановлением Кабинета Министров. На документе обязательно должна быть гербовая печать и подпись главы территориального центра комплектования (ТЦК). О том, какие два документа должны иметь при себе сотрудники ТЦК, говорится в нормативно-правовом акте, размещенном на портале правительства, передает Фокус.

ТЦК в условиях мобилизации в Украине

Кабмин утвердил постановление №748 от 18 июня 2024 года, которое вносит изменения в Порядок призыва на службу по мобилизации в Украине. В документе размещен образец служебного удостоверения — военком должен показать его военнообязанному при вручении повестки. Также в п. 32 Порядка отмечается, что руководитель ТЦК сначала издает приказ, в котором тот или иной работник уполномочивается вручать повестки.

В удостоверении обязательно должна быть фотография сотрудника терцентра комплектования, указаны его фамилия, имя, отчество, название ТЦК, на территории которого он имеет право выдавать повестки, дата, до которой действителен документ. Внизу — подпись главы военной администрации и гербовая печать, говорится в постановлении, которое упорядочивает детали мобилизации в Украине.

Усиление мобилизации в Украине — образец служебного удостоверения ТЦК

Военкомы перед началом общения с гражданами при мобилизации в Украине должны показать два обязательных документа, решили в Кабмине:

служебное удостоверение утвержденного образца;

паспорт (военный билет, удостоверение офицера).

Вручение повесток ТЦК

Ранее Фокус рассказывал, будут ли вручать повестки гражданам призывного возраста, которые обновили военно-учетные данные. Как пояснила юрист Екатерина Анищенко, в таком случае в условиях мобилизации в Украине людям уже не будет грозить штраф за нарушение правил учета. Вместо этого их ждет другое испытание — сотрудник ТЦК имеет право выписать повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.

Юрист также уточнила, кто именно должен предоставить персональные данные до 16 июля, чтобы не получить штраф при мероприятиях мобилизации в Украине — это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и военнообязанные женщины (те, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности).