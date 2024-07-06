Як склалась доля гумориста Антона Лірника після початку війни в Україні

Відомий український комік Антон Лірник тривалий час жив та працював на дві країни – Україну та Росію. На початку вторгнення він викликав бурхливий негативний резонанс у суспільстві своїм зверненням до Путіна. Тепер він змушений жити за кордоном, проте, як виявилось, допомагає українським дітям.

"Телеграф" з’ясував, де зараз живе Антон Лірник, чим він займається, і як пояснює своє звернення до диктатора Путіна, який розв’язав кровопролитну війну в Україні.

Антон Лірник — життя до війни

Антон Лірник народився у Кропивницькому та з самої юності був учасником команд КВК. Після переїзду до Києва він працював на радіо та займався написанням сценаріїв. Широку популярність комік отримав після створення "Дуету імені Чехова" з Андрієм Молочним. Вони разом багато виступали у російському Comedy Club, а також робили цей проект в Україні.

Увесь час Антон Лірник жив і працював на дві країни — він писав сценарії та працював на телебаченні, як українському, так і російському. Свою роботу в російських проектах Антон Лірник продовжував і після анексії Криму та початку АТО на сході України.

У 2015-2017 році Антона Лірника запросили стати тренером на масштабний гумористичний проект "Ліга Сміху" в Україні. Там артист часто світився на телебаченні та здобув нову хвилю популярності. При цьому він не припиняв співпрацю із російськими телеканалами.

Антон Лірник — після початку повномасштабної війни

24 лютого 2022 року Антон Лірник зустрів у Москві. За словами коміка, коли він виклав пост у соцмережі з посилом "ні війні", до нього прийшов фсб-шник і дав зрозуміти, що такі пости викладати не можна.

При цьому, як розповів Лірник у січні 2024 року в інтерв’ю Deutsche Welle, він не відразу зміг виїхати з Росії через особисті (медичні) причини. Однак, згодом йому все ж таки вдалося забрати сім’ю і залишити Москву — вони переїхали до Туреччини.

На початку повномасштабного вторгнення Антон Лірник записав відеозвернення до Путіна, яке, за його словами, неправильно сприйняли в українському суспільстві. Це відео викликало хвилю хейту та прокльонів на адресу коміка. Однак, за його словами, звернення було орієнтоване не так на Путіна, адже він навряд чи його побачив би, а більше на російську аудиторію підписників. У ролику артист закликав диктатора зробити "зелений коридор", щоб вивести мирних людей із Волновахи. Проте українці, за словами Антона, сприйняли це як зраду.

У травні 2024 року Антон Лірник із дружиною та дочкою були в Іспанії. Фото з ним та його родиною виклала українська актриса Катерина Кузнєцова. Вони сфотографувалися разом на вулицях іспанської Валенсії.

Зазначимо, що сторінку Лірника в Інстаграм зараз закрито, тож невідомо, чи публікує він якісь пости. Також неясно, чи збирається комік повертатися до України чи продовжить жити в Туреччині, доки будинок під Києвом простоює.

Раніше "Телеграф" розповідав, де живе та чим займається зірка "Дизель-шоу" Сергій Писаренко після втечі з України. Як змінилися висловлювання коміка про війну.









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