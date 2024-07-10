Киевлянам предстоит встретится с сербами.

Вчера, 7 июля, белградский "Партизан" провел второй матч на турнире в Москве под названием "Братский кубок" против ЦСКА (Центральный Спортивный Клуб Армии).Сербский клуб проиграл со счетом 0:3, а в первом поединке "Партизан" в серии пенальти обыграл московское "Динамо".Отметим, что "Партизан" в своих соцсетях опубликовал видео и фото о матче с подписью: "Братья навеки!".

ЦСКА – "Партизан" – 3:0

Голы: Мусаев, 3, Келвен, 51, Тошич, 89.

"Партизан": Стеванович (Крунич, 46), Живкович (Филипович, 4), Муякич, Маркович (Ковачевич, 70), Антич, Шекич (Баждар, 85), Арриага (Овусу, 70), Гох (Янкович, 58), Салданья (Д. Йованович, 46), Трифунович (Зубаиру, 58), Николич (Натчо, 58).

Напомним, киевское "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов в "Пути представителей лиг" встретится именно с сербским "Партизаном".

Первую игру динамовцы проведут на своем поле 23 июля, а 31 июля ответная встреча состоится в Сербии.

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