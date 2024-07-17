В Одесі відбувся медичний Оскар

Відбувся урочисто-культурний духовний Пантелеймонівський захід під покровом Святого Пантелеймона Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».Метою заходу було вшанування лауреатів Відзнаки «За професіоналізм та милосердя» «Орден Святого Пантелеймона». в номінації «За підтримку Українського народу в боротьбі за свободу та незалежність України» у 2024 році. засідання регіональної урочистості проходили в Великому залі Одеської міської ради. Медична спільнота визначає цю нагороду, як «Медичний Оскар».
Головуючим на урочисто-культурному заході був Ігор Шпак, голова регіональної Ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», доктор медичних наук, професор, головний лікар пологового будинку № 5, професор кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ, він представив присутніх членів регіональної Ради Одеської області.
Ігор Шпак представив присутнім членів Президії серед яких були духовні особи різних релігійних християнських конфесій, керівництво департаментів охорони здоров'я міста і області. Після представлення Президії, головуючий передав вітальне слово Голові Поважної ради «Ордена Святого Пантелеймона» Василю Князевичу – міністру охорони здоров'я України (2007-2010), доктору медичних наук, Заслуженому лікарю України.
Я намагався цю нагороду повернути на Найвищий рівень бо вважав і доказував, що медики - це еліта і вона має бути найвищою.
Перше засідання Поважної ради відбулося в університеті Шевченка де я запропонував на посаду Голови обрати першого президента України, там була кандидатура одна, чи дві, але голосуванням вибрали мене Головою Поважної ради. І відтепер ніхто не сміє мене звідти зрушити. Потім відбулось таке перше символічне засідання в Софії Київській, а також молебень.
Ми почали діяти і розвиватися. На сьогоднішній день ви бачите людей, які представляють Поважну раду це всі відомі особистості в країні і поза її межами. Ректори університетів, два президенти Академії Наук, три міністри освіти, віце-прем'єри, міністри закордонних справ віце-спікер прем'єр-міністр посол, представники церков поважні тут ви їх бачите і ще кого не бачите ведучі фахівці директори інститутів і військові керівник медичної служби збройних сил України, керівник колишньої Академії. А тепер університету збройних сил України, генерал полковник. От так існує система відбору регіональна рада Одеська конкретно потім була національна експертна комісія і потім Поважна рада. Існують три етапи де відбувалося голосування. Цього року вперше ми змінили свою географію і вийшли за межі України у нас 13 країнах створені закордонні ради цей процес буде рости невпинно, який об'єднує медиків всіх країн. Ми почали з того, що українські медики за кордоном, але й доєднаються місцеві жителі. Проект почали для того, щоб подякувати тим народам, тим людям, які доброї волі, які нам допомагають в цей тяжкий час і допомагати ще будуть десятки років», - відзначив Василь Князевич. Після виступу Голови Поважної ради відбулось урочисте нагородження лауреатів, серед яких були військові та цивільні лікарі майже всіх галузей та середній медичний персонал.
Як і минулого року, переможцями регіонального відбору на нагородження Орденом святого Пантелеймона було обрано двух лікарів - цивільного та військового. Цьогоріч ними стали:
Гурієнко Олександр Валентинович - завідувач травматологічним відділенням №3 міської клінічної лікарні №11
Гайдаржи Ілля Трифонович - начальник клініки травматології та ортопедії ВМКЦ ПР
Також медпрацівникам вручені Почесні грамоти за самовіддане служіння, високий професіоналізм та громадянські чесноти.
Ми формуємо еліту буде медична еліта ми не просто військову і цивільну медицину об'єднали ми створили єдиний простір. Після завершення війни нам дуже важко буде інтегрувати колишніх військових у мирне суспільство. Прийдуть хлопці з окопів, багато речей їм буде незрозуміло. І місія медицини полягає, в тому числі і ваша, і раз ми тут, знайти спільну мову, попрацюємо на кожну людину, то й далі будемо працювати на суспільство.
І те що сталося це підтвердження тому, що ні намір є тільки винищити цей народ і все! Тому стояти треба, стояти і вистояти! А ми це спроможні зробити і цей проект ми з вами робимо цю справу для того щоб підняти підтримати один другого І дальше будувати успішну Україну тому всім вам Слава! Вічна пам'ять тим, які загинули і в тому числі і вчора і кожен день гинуть вони вже будуть в нашій історії як герої! Слава нашим українським медикам! Слава Одеській медицині! Слава нашим хлопцям збройним силам і дівчатам які нас боронять! Слава Господу Богу, який дав можливість нам провести цей захід!
А ви пам'ятаєте, я казав, що святий Пантелеймон підтримує нас! Нормально все пройшло! Дякуємо Йому і давайте завершимо найсвятішим нашим гімном України.
Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.