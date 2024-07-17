В Одесі відбувся медичний Оскар

Відбувся урочисто-культурний духовний Пантелеймонівський захід під покровом Святого Пантелеймона Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Метою заходу було вшанування лауреатів Відзнаки «За професіоналізм та милосердя» «Орден Святого Пантелеймона». в номінації «За підтримку Українського народу в боротьбі за свободу та незалежність України» у 2024 році. засідання регіональної урочистості проходили в Великому залі Одеської міської ради. Медична спільнота визначає цю нагороду, як «Медичний Оскар».

Головуючим на урочисто-культурному заході був Ігор Шпак, голова регіональної Ради Одеської області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», доктор медичних наук, професор, головний лікар пологового будинку № 5, професор кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ, він представив присутніх членів регіональної Ради Одеської області.

Ігор Шпак представив присутнім членів Президії серед яких були духовні особи різних релігійних християнських конфесій, керівництво департаментів охорони здоров'я міста і області. Після представлення Президії, головуючий передав вітальне слово Голові Поважної ради «Ордена Святого Пантелеймона» Василю Князевичу – міністру охорони здоров'я України (2007-2010), доктору медичних наук, Заслуженому лікарю України.

«Я дуже вдячний всім, що ми разом зібралися. Наш проект почався в 2009 році. А в 2006 році на горі Афон в монастирі Святого Пантелеймона цей проект зародився в голові, а потім вже Владика Олександр та Блажніший Володимир підтримали мій пошук варіанту нагороди і підняття престижу медичного форуму, і маючи певний державний досвід ми разом знайшли таке рішення - поєднання духовної і нашої професійної складової. І за благословенням трьох духовних осіб, а саме Володимир Сабодан, вже 10 років як не з нами, Любомир Гузар також не з нами, і нині діючий, якому 95 років ми відзначали, Патріарх Філарет усі вони благословили цю нагороду і як міністр її почав розвивати рухати перше нагородження було в оперному театрі День Медика.

Я намагався цю нагороду повернути на Найвищий рівень бо вважав і доказував, що медики - це еліта і вона має бути найвищою.

Перше засідання Поважної ради відбулося в університеті Шевченка де я запропонував на посаду Голови обрати першого президента України, там була кандидатура одна, чи дві, але голосуванням вибрали мене Головою Поважної ради. І відтепер ніхто не сміє мене звідти зрушити. Потім відбулось таке перше символічне засідання в Софії Київській, а також молебень.

Ми почали діяти і розвиватися. На сьогоднішній день ви бачите людей, які представляють Поважну раду це всі відомі особистості в країні і поза її межами. Ректори університетів, два президенти Академії Наук, три міністри освіти, віце-прем'єри, міністри закордонних справ віце-спікер прем'єр-міністр посол, представники церков поважні тут ви їх бачите і ще кого не бачите ведучі фахівці директори інститутів і військові керівник медичної служби збройних сил України, керівник колишньої Академії. А тепер університету збройних сил України, генерал полковник. От так існує система відбору регіональна рада Одеська конкретно потім була національна експертна комісія і потім Поважна рада. Існують три етапи де відбувалося голосування. Цього року вперше ми змінили свою географію і вийшли за межі України у нас 13 країнах створені закордонні ради цей процес буде рости невпинно, який об'єднує медиків всіх країн. Ми почали з того, що українські медики за кордоном, але й доєднаються місцеві жителі. Проект почали для того, щоб подякувати тим народам, тим людям, які доброї волі, які нам допомагають в цей тяжкий час і допомагати ще будуть десятки років», - відзначив Василь Князевич. Після виступу Голови Поважної ради відбулось урочисте нагородження лауреатів, серед яких були військові та цивільні лікарі майже всіх галузей та середній медичний персонал.

Як і минулого року, переможцями регіонального відбору на нагородження Орденом святого Пантелеймона було обрано двух лікарів - цивільного та військового. Цьогоріч ними стали:

Гурієнко Олександр Валентинович - завідувач травматологічним відділенням №3 міської клінічної лікарні №11

Гайдаржи Ілля Трифонович - начальник клініки травматології та ортопедії ВМКЦ ПР

Також медпрацівникам вручені Почесні грамоти за самовіддане служіння, високий професіоналізм та громадянські чесноти.

«Ми ростемо розвиваємося не дивлячись ні на що. Доказуємо що під час війни можна робити також добрі справи. І вони дуже важливі для того щоб ми втримались. Ми вистояли за перших пару місяців. Тепер треба встояти і стати дійсно суб'єктом світового права. Без України не повинні вирішуватися ніякі питання миру чи перемир'я. Правда не все так іде, як очікується, і начебто не все від нас залежить, але насправді все залежить від вас, отут сидячих!





Ми формуємо еліту буде медична еліта ми не просто військову і цивільну медицину об'єднали ми створили єдиний простір. Після завершення війни нам дуже важко буде інтегрувати колишніх військових у мирне суспільство. Прийдуть хлопці з окопів, багато речей їм буде незрозуміло. І місія медицини полягає, в тому числі і ваша, і раз ми тут, знайти спільну мову, попрацюємо на кожну людину, то й далі будемо працювати на суспільство.

І цей приклад надзвичайно буде важливий. Як з повагою віднестися до тих хто загинув? Показати цей приклад! Показати, що ми з вами елітна спільнота і це наступний крок! Нам прийдеться шити, зшивати цю країну. Я впевнений, що ми виходячи, на світовий простір будемо переймати кращі практики підтримувати українство. Залучати партнерів, тому що підтримка нам надзвичайно буде потрібна на довгі роки. Війна так швидко не пройде ні для кого, але ще раз те що я вам говорив історичному плані.

Україна сьогодні рухається неймовірно потужно. Ми вийшли на світову орбіту і вже звідти нас збити ніхто не зможе! Ми працюємо заради майбутнього більшість з вас тут молоді люди і будуть жити в цьому майбутньому! Завдання мінімум троє дітей на кожного, бо інакшого виходу немає. Буде демографічний провал, далі, як розвиватись, треба жити і зберігати свої цінності зберігати своє майбутнє тоді в нас все складеться.

Нажаль ворог жорстокий те що відбулось позавчора в Києві. Знаєте бити по лікарнях, по пологовому будинку, і дитячій лікарні - це дуже жахливо, але я впевнений що ми маємо визначитися всі, хто тут є. Це ще одне прозріння має відбутися, як після Бучі, для всіх, хто ще вагався, хто думав, якою дорогою йти, хто сподівався навіть на той крихкий мир. Хто сподівався, що прозріння прийде на патріарха Кирила, що він не буде освячувати цю війну.

І те що сталося це підтвердження тому, що ні намір є тільки винищити цей народ і все! Тому стояти треба, стояти і вистояти! А ми це спроможні зробити і цей проект ми з вами робимо цю справу для того щоб підняти підтримати один другого І дальше будувати успішну Україну тому всім вам Слава! Вічна пам'ять тим, які загинули і в тому числі і вчора і кожен день гинуть вони вже будуть в нашій історії як герої! Слава нашим українським медикам! Слава Одеській медицині! Слава нашим хлопцям збройним силам і дівчатам які нас боронять! Слава Господу Богу, який дав можливість нам провести цей захід!

А ви пам'ятаєте, я казав, що святий Пантелеймон підтримує нас! Нормально все пройшло! Дякуємо Йому і давайте завершимо найсвятішим нашим гімном України.

Вперше ми всі задумались над тим, хлопці та дівчата, де б не були, що таке значить «душу і тіло ми положимо за нашу свободу!». Тисячі відданих молодих красивих які могли жити творити вони віддають душу і тіло спроможні я думаю що нам наш Маєстро допоможе заспівати цей і спів! Слава Україні! Дякую регіональній раді за кропітку роботу»,- підкреслив Василь Князевич.

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.